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Posted 4 марта 2024, 13:05

Published 4 марта 2024, 13:05

Modified 12 февраля, 07:17

Updated 12 февраля, 07:17

СК возбудил уголовное дело из-за банды детей, которые нападали и грабили сверстников

4 марта 2024, 13:05
Следователи возбудили уголовное дело из-за банды детей-грабителей из многодетной семьи, которые нападают на сверстников и отбирают у них деньги.

По предварительной версии следствия, вечером 17 февраля на Алексеева трое подростков подошли к 10-летнему мальчику и потребовали отдать им деньги. У ребенка не оказалось нужной суммы.

Тогда подростки повалили его на землю и начали искать деньги. Когда они поняли, что их и правда нет, то отпустили мальчика и потребовали, чтобы при следующей встрече он отдал им 500 рублей.

В следственном комитете возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пункты «а», «в» часть 2 статья 163 УК РФ).

Сейчас в ведомстве устанавливают местонахождение подростков и их законных представителей. Кроме того, глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Еремину доложить ему о ходе проверки.

Напомним, ранее мы рассказывали про другой случай, связанный с этой же «бандой». Все произошло 22 февраля на аллее между домами Алексеева, 27 и Алексеева, 21. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Тогда подростки подбежали к ребенку и накинулись на него с кулаками. По словам мамы мальчика, они хотели забрать телефон и деньги, но не успели, за него заступилась проходившая мимо женщина.

В МВД корреспонденту «ПМ» рассказали, что они получили заявление и сейчас проводят проверку. Работают участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних.

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