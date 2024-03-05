Детей-грабителей из многодетной семьи поймали. Их отправят в центр нарушителей

Posted 5 марта 2024, 08:43
Published 5 марта 2024, 08:43
Modified 12 февраля, 07:17
Updated 12 февраля, 07:17
Напомним, вечером 17 февраля на Алексеева трое детей подошли к 10-летнему мальчику и потребовали отдать им деньги. У ребенка не оказалось нужной суммы.
Тогда дети повалили его на землю и начали искать деньги. Когда они поняли, что их и правда нет, то отпустили мальчика и потребовали, чтобы при следующей встрече он отдал им 500 рублей.
В следственном комитете возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пункты «а», «в» часть 2 статья 163 УК РФ).
Мы также рассказывали про подобный случай, связанный с этой же «бандой». Все произошло 22 февраля на аллее между домами Алексеева, 27 и Алексеева, 21. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В полиции рассказали, что сотрудники уголовного розыска установили личности участников банды. Злоумышленниками оказались трое братьев цыганской национальности 10, 11 и 13 лет. Мальчиков и их родителей доставили в отдел полиции для разбирательства.
Оказалось, что 54-летний мужчина и 52-летняя женщина воспитывают 5 детей в возрасте от 6 до 15 лет. При этом известно, что несовершеннолетние не ходят в школу. Сейчас семья живет в съемной квартире в Ленинском районе Красноярска.
В полиции рассказали, что мальчиков поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На 6 марта назначено судебное заседание, в ходе которого рассмотрят вопрос об их содержании в ЦВСНП сроком до 30 суток.
В ЦВСНП направляются подростки, совершившие преступление или административное правонарушение до достижения возраста ответственности — 16 и 14 лет.
Центры обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних «в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений».
В МВД добавили, что мальчиков и их мать поставят на профилактический учет в полицию. С семьей будут проводить комплексную работу органы системы профилактики. Так как подростки еще не достигли возраста уголовной ответственности, то отвечать за их проступки будут родители.
В отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Также на имя руководителя управления образования Красноярска направили письмо по вопросу оказания помощи в организации обучения детей.
В полиции уточнили, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала, а в СК добавили, что сейчас у них зафиксированы три факта о незаконных действиях подростков.