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Posted 5 марта 2024, 05:18

Published 5 марта 2024, 05:18

Modified 21 февраля, 07:38

Updated 21 февраля, 07:38

В Красноярске продукты для блинов к Масленице подорожали на 17% за год

Сколько стоит приготовить блины к Масленице в 2024 году? Смотрим цены в Красноярске

5 марта 2024, 05:18
Фото: freepik.com.

В Красноярске продукты для блинов к Масленице подорожали на 17% за год

В этом году Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта. В преддверии праздника «Проспект Мира» решил посмотреть, во сколько красноярцам обойдутся ингредиенты для блинов в 2024 году.

Основные ингредиенты для блинов — мука, молоко средней жирности, сливочное масло и куриные яйца. Чтобы подсчитать, во сколько обойдется порция блинов, мы взяли такой рецепт:

  • яйца — 3 штуки;
  • молоко — 500 миллилитров;
  • мука — 250 граммов;
  • масло сливочное — 50 граммов.

Так, в целом блины для красноярцев за год подорожали на 17% — теперь продукты для них стоят 133,7 рубля.

Фото: prmira.ru

С февраля 2023 года по февраль 2024 года молоко подорожало на 1,6% — до 75,87 за литр. Мука стала дороже на 5% и стоит 49,07 рубля за килограмм, а масло выросло в цене на 10% — до 910,62 рубля за килограмм.

Сильнее всего подорожали яйца — на 59%. К концу февраля десяток стоит 126,7 рубля.

Тут мы рассказывали о традициях празднования Масленицы и о том, где пройдут гуляния в Красноярске.

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