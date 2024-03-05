Сколько стоит приготовить блины к Масленице в 2024 году? Смотрим цены в Красноярске

Posted 5 марта 2024, 05:18
Published 5 марта 2024, 05:18
Modified 21 февраля, 07:38
Updated 21 февраля, 07:38
Основные ингредиенты для блинов — мука, молоко средней жирности, сливочное масло и куриные яйца. Чтобы подсчитать, во сколько обойдется порция блинов, мы взяли такой рецепт:
Так, в целом блины для красноярцев за год подорожали на 17% — теперь продукты для них стоят 133,7 рубля.
С февраля 2023 года по февраль 2024 года молоко подорожало на 1,6% — до 75,87 за литр. Мука стала дороже на 5% и стоит 49,07 рубля за килограмм, а масло выросло в цене на 10% — до 910,62 рубля за килограмм.
Сильнее всего подорожали яйца — на 59%. К концу февраля десяток стоит 126,7 рубля.
Тут мы рассказывали о традициях празднования Масленицы и о том, где пройдут гуляния в Красноярске.