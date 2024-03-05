Сколько стоит приготовить блины к Масленице в 2024 году? Смотрим цены в Красноярске

С февраля 2023 года по февраль 2024 года молоко подорожало на 1,6% — до 75,87 за литр. Мука стала дороже на 5% и стоит 49,07 рубля за килограмм, а масло выросло в цене на 10% — до 910,62 рубля за килограмм.