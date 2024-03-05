Сколько стоят букеты к 8 Марта в Красноярске? Фоторепортаж из цветочных магазинов

В магазине Loft на проспекте Мира рассказали, что букеты уже активно заказывают, но пока наплыва посетителей нет. Цены на розы начинаются от 300 рублей — они так же, как и в «Кроне», подорожали на 50 рублей, тюльпаны и ирисы — по 150 рублей.