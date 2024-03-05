Сколько стоят букеты к 8 Марта в Красноярске? Фоторепортаж из цветочных магазинов

Posted 5 марта, 10:54
Published 5 марта, 10:54
Modified 21 ноября, 05:49
Updated 21 ноября, 05:49
В магазине «Крона» на перекрестке Робеспьера и проспекта Мира нам рассказали, что цены уже выросли — сейчас ценник актуальный, и повторного повышения 8 Марта или перед праздником не будет.
В наличии уже есть тюльпаны: их пока убрали в угол, сразу заметить сложно. Стоят они по 140 рублей за цветок.
Розы стоят 330-380 рублей — они стали дороже на 50 рублей. Хризантемы стоят 400 рублей, как и раньше. Нарциссы можно купить за 200 рублей.
Среди цветов, которые привезли к 8 Марта, есть экзотика, рассказывает продавец.
«Привезли дельфиниум, вот веточка стоит 850 рублей. Есть нерина за 600 рублей. Из того, с чем редко букеты увидишь, у нас вот сирень — стоит 900 рублей».
В цветочной мастерской Wisteria на Карла Маркса к 8 Марта уже начали собирать букеты — на витрине есть несколько готовых вариантов с розами, хризантемами, гортензиями и монобукеты из тюльпанов.
Тюльпан стоит 130 рублей, но на разноцветные букеты от 7 штук есть скидки. В наличии есть розовые, фиолетовые, белые, красные, оранжевые, желтые цветы.
Есть варианты и для любительниц сухоцветов — например, вот такой букетик за 1 400 рублей из лаванды и пшеницы.
Розы в зависимости от вида и размера стоят до 230 рублей. Самая дешевая — 50-сантиметровая роза из России за 160 рублей.
В магазине Loft на проспекте Мира рассказали, что букеты уже активно заказывают, но пока наплыва посетителей нет. Цены на розы начинаются от 300 рублей — они так же, как и в «Кроне», подорожали на 50 рублей, тюльпаны и ирисы — по 150 рублей.
Другие цветы в цене не изменились. Нарциссы стоят 200 рублей, гвоздики по 120 рублей.
Корреспондент «Проспекта Мира» прогулялась по цветочным вдоль Качинской — в так называемом «Цветочном квартале». Стоимость тюльпанов там начинается от 100 рублей за цветок. Можно найти разных цветов и сортов.
В одном из павильонов нам сказали, что цены на тюльпаны могут быть и 80 рублей — говорят, готовы сделать такую скидку на большие букеты. Правда, из скольких цветов должен быть букет, уточнить не смогли.
Цены, говорят продавцы, повышать не будут. Просто самые дешевые цветы, по их словам, к празднику закончатся — останутся тюльпаны по 120 или 130 рублей.
В одном из магазинов нам рассказали, что в этом году у них были проблемы с покупкой зарубежных цветов — поэтому в продаже тюльпаны из Емельяново.
«Вы не пугайтесь, они здоровые, красивые, некоторые у нас с луковицами в воде стоят. Бутоны крепкие, роскошные, листья вообще бархатные. Они долго простоят».
В некоторых магазинах классических для 8 Марта цветов — тюльпанов — пока нет. На наш вопрос: «Будут ли они?», ответили, что их выставят «чуть позже».
Зато во всех магазинах нашлись розы и хризантемы: стоят они в среднем 200–350 рублей и 350-400 рублей соответственно.
Можно найти альстромерию — её мы заметили тут только в двух магазинах. Стоит такой цветок 230-270 рублей.
Пока самый дешевый вариант — купить цветы в обычном магазине, куда привезли цветы именно к 8 Марта. Так, в магазинах «Красный Яр» есть тюльпаны по 39,9 рубля.
В магазин еще привезли розы за 159,9 рубля, хризантемы за 199,9 рубля, эустомы за 249,9 рубля, нарциссы в горшке за 399,9 рубля и другие цветы.
В магазинах «Командор» есть обычные тюльпаны за 49,9 рубля и тюльпаны премиум за 99,9 рубля.
Объявление у цветов гласит, что их основная часть находится не в зале, а на складе в холодильниках — можно обратиться к продавцу, чтобы их увидеть.
Здесь мы собрали список подарков, которые могут порадовать девушек и женщин на 8 Марта — в подборке идеи для презента девушке, коллеге, маме.