Детей-грабителей из цыганской семьи отправили в центр содержания нарушителей

Posted 7 марта 2024, 06:54
Published 7 марта 2024, 06:54
Modified 12 февраля, 07:17
Updated 12 февраля, 07:17
Напомним, вечером 17 февраля на Алексеева трое детей подошли к 10-летнему мальчику и потребовали отдать им деньги. У ребенка не оказалось нужной суммы.
Тогда дети повалили его на землю и начали искать деньги. Когда они поняли, что их и правда нет, то отпустили мальчика и потребовали, чтобы при следующей встрече он отдал им 500 рублей.
В следственном комитете возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пункты «а», «в» часть 2 статья 163 УК РФ).
Злоумышленниками оказались трое братьев цыганской национальности 10, 11 и 13 лет. Мальчиков и их родителей доставили в отдел полиции для разбирательства. Мать и детей поставили на профилактический учет в полицию. Кроме того, в отношении матери составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).
Мы также рассказывали про подобный случай, связанный с этой же «бандой». Все произошло 22 февраля на аллее между домами Алексеева, 27 и Алексеева, 21. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В МВД края рассказали, что подростки проведут в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 30 суток. Это должно предостеречь от «совершения ими повторных противоправных действий».