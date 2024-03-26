Уберем дым Покровки — весь Красноярск вздохнет свободнее

Posted 26 марта 2024, 02:00
Published 26 марта 2024, 02:00
Modified 22 января, 04:00
Updated 22 января, 04:00
Альтернативы для отопления частного сектора
Программа по переводу частных домовладений на альтернативное отопление, в том числе и электрическое, начала работать в Красноярске с 7 декабря 2022 года.
По данным министерства промышленности и торговли, в 2022 году на газ в Красноярске перешли 23 дома, в 2023 — 170 домов.
В планах на 2024 год перевод на экологичные виды топлива 1295 домов. Из них на газ — 180, на твердотопливные котлы — 1115. Средства на это поступят из федеральной субсидии по проекту «Чистый воздух». Получается, электроотопления в планах нет. Хотя, общественники, депутаты, да, и сами жители выступают именно за эту альтернативу, как самую быструю и эффективную. Обо всем этом мы рассказывали в предыдущих частях проекта.
У собственников домов все же осталось право самим выбирать вариант отопления, а специалисты уже должны оценить, есть ли техническая возможность.
Стоимость электроотопления и льготы
Владельцев частных домов при переходе на электроотопление пугают значительные траты на электричество. По результатам исследований «Маркетинглаб», проведенных в 2022 году в микрорайоне Суворовский в Красноярске, угольное отопление обходится за зимний сезон в 20-30 тысяч рублей.
Электричество домовладельцы оценивают как самый затратный вид отопления — в Красноярске за зиму в частном доме может набежать 40 тысяч рублей. Но при условии компенсации затрат на установку котлов и потребление энергии люди выбирают все-таки именно этот способ.
Кто и как может получить компенсацию части затрат на электроотопление?
С декабря 2023 года в Красноярске 10-ти категориям льготников, живущим в частном секторе, предоставляется компенсация части стоимости электроэнергии на отопление. Порядок получения определен постановлением администрации Красноярска от 30.11.2023 № 949.
Кому конкретно могут предоставить льготы, какие документы для этого требуются, и куда обращаться, подробно описано на сайте мэрии Красноярска.
«Сумма компенсации за потребленную электроэнергию рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Заявки принимаются в МКУ „Центр предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска“, филиалы которого расположены во всех районах города. Также заявление можно подать в электронной форме на официальном сайте администрации города www.admkrsk.ru или направить документы в МКУ почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения», — рассказала руководитель управления соцзащиты г. Красноярска Ольга Качанова.
Консультации по телефону получили уже более 400 человек, 40 красноярцев в ближайшее время получат меру поддержки, 65 заявок на рассмотрении.
Льготников должно стать больше
По подсчетам мэрии, мерой поддержки в Красноярске могут воспользоваться жители только 1 700 домовладений. В Горсовете считают, что право на компенсацию за электроотопление должно быть у большего числа горожан. В феврале 2024 года на комиссии по охране окружающей среды обсудили этот вопрос.
По мнению депутатов, компенсация — хороший стимул перейти на электроотопление, но даже если все 1700 домовладельцев получат её и перейдут на теплоснабжение домов с помощью электричества, это не решит проблему полностью, ведь в городе порядка 15 тысяч частных домов.
«Нам надо расширять список получателей компенсации и смягчать требования ее получения», — заявила председатель городского Совета Красноярска Наталия Фирюлина.
Глава комиссии Горсовета по охране окружающей среды Артем Речицкий считает, что часть субсидии по проекту «Чистый воздух», которую планируют потратить на установку твердотопливных котлов, нужно перенаправить на электроотопление.
«Это самый чистый вид отопления на сегодня. С учетом сложившейся экологической обстановки мы должны по возможности максимально использовать именно его», — добавил Артем Речицкий.
Городские депутаты высказались за доработку программы перевода частного сектора на экологичные виды топлива. С этим согласился и их коллега из краевого парламента Виталий Дроздов — глава комитета по природным ресурсам и экологии.
«Мы рассмотрели, что делает город и с какими сложностями сталкивается. Я думаю, что можно и нужно расширять категорию получателей субсидии, а также ставить приборы электроотопления тем людям, у которых нет этого оборудования», — сказал Виталий Дроздов.
Сколько частных домов можно подключить к электроотоплению в Красноярске?
Как пояснил «Проспекту Мира» заместитель министра промышленности и торговли Красноярского края Евгений Федосеев, правительство сейчас ведет работу с филиалом ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» по оценке технической надежности электросетей, от которых зависит бесперебойность отопления частных домов зимой.
«Оценочно есть техническая возможность для перевода суммарно до 3 000 домов на электроотопление по всем районам города. Дальнейшее их увеличение приведет к рискам перегрузки подстанций и линий электропитания, особенно в морозные дни. Такие прецеденты уже были в прошлом году, особенно в морозные дни», — сказал Евгений Федосеев.
Спикер отметил, что по расчетам, для технической возможности сплошного перехода домовладений на электроотопление потребуется реализация масштабной инвестиционной программы в отношении соответствующей инфраструктуры.
Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин в беседе с «Проспектом Мира» рассказал, что компания уже неоднократно предлагала заняться в первую очередь частным сектором Покровки:
«Территория понятна и ограничена с точки зрения дальнейшего развития — там не появится новых энергоемких потребителей электроэнергии, но при этом Покровка дымит на весь Красноярск. Уберем это пятно — почувствует большая часть жителей. И эту территорию мы предварительно (!) уже просчитали. По состоянию на август 2023 года на реконструкцию сетей для перевода на электроотопление 3,3 тысяч домов этого микрорайона требуется около миллиарда рублей и около года на реализацию проекта. Компенсация стоимости оборудования и электроэнергии — отдельно. Мы сейчас говорим только о реконструкции сетей».
Сейчас специалисты просчитывают мероприятия по другим районам частной застройки.
«Мы проводим работу на предмет привлечения средств федерального бюджета на эти цели», — сказал заместитель министра промышленности и торговли Евгений Федосеев.