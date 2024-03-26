Уберем дым Покровки — весь Красноярск вздохнет свободнее

В планах на 2024 год перевод на экологичные виды топлива 1295 домов. Из них на газ — 180, на твердотопливные котлы — 1115. Средства на это поступят из федеральной субсидии по проекту «Чистый воздух». Получается, электроотопления в планах нет. Хотя, общественники, депутаты, да, и сами жители выступают именно за эту альтернативу, как самую быструю и эффективную. Обо всем этом мы рассказывали в предыдущих частях проекта.