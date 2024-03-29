Компания «БАС» разработала рекомендации по организации полетов дронов для регионов

По словам Алексея Варятченко, руководителя ООО «БАС», новые рекомендации разработаны как первый отраслевой справочник, в котором аккумулирована и упорядочена вся современная информация о беспилотных авиасистемах — актуальные модели беспилотников, их характеристики, оценка эффективности применения в определенных условиях с учетом их рабочих параметров и многое другое. Такое пособие необходимо для налаживания процесса формирования квалифицированного заказчика. Эту же задачу ставят перед собой организаторы «Архипелага 2024», где региональные команды в ходе гражданских учений получат новый опыт.