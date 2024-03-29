Компания «БАС» разработала рекомендации по организации полетов дронов для регионов

Posted 29 марта, 08:38
Published 29 марта, 08:38
Modified 29 марта, 11:08
Updated 29 марта, 11:08
Специалисты компании в течение нескольких месяцев работали над сбором и структуризацией всей актуальной информации о БАС. Целью экспертов было создание рекомендаций, помогающих потенциальным потребителям услуг БАС корректно оценивать собственные потребности, возможности и ресурсы, пишет newizv.ru.
Новые методические рекомендации впервые испытают на практике в ходе гражданских учений на «Архипелаге». Сообщается, что разработка уже получила одобрение российского Минэкономразвития.
По словам Алексея Варятченко, руководителя ООО «БАС», новые рекомендации разработаны как первый отраслевой справочник, в котором аккумулирована и упорядочена вся современная информация о беспилотных авиасистемах — актуальные модели беспилотников, их характеристики, оценка эффективности применения в определенных условиях с учетом их рабочих параметров и многое другое. Такое пособие необходимо для налаживания процесса формирования квалифицированного заказчика. Эту же задачу ставят перед собой организаторы «Архипелага 2024», где региональные команды в ходе гражданских учений получат новый опыт.
На Сахалине представители российских регионов, выполняя предложенные задания в реальных условиях, будут использовать методические рекомендации и советы специалистов. Комплекс сценариев задействования дронов в соответствии с запросами участников также разработан компанией «БАС». Это мониторинг таких объектов, как ЛЭП, газонефтепроводы, дорожные покрытия, лесное и сельское хозяйство, морские акватории, а также экологический мониторинг, аэросъемка, охрана инфраструктуры производств и доставка грузов.
Известно, что учения будут трехэтапными. Более 50 регионов страны уже определили приоритетные сценарии и оценили стоимость их реализации. По словам Варятченко, в процессе следующего этапа команды рассчитают приоритетные для своих регионов сценарии применения авиабеспилотников при помощи разработанных методических рекомендаций.
На финальном этапе готовые к серьезной работе команды под началом экспертов и специалистов в реальной обстановке на Сахалине будут производить полеты и отрабатывать сценарии применения БПЛА.
В ходе составления федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС будут учитываться результаты выполнения практических заданий по сценариям применения авиабеспилотников на «Архипелаге 2024».