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Posted 31 марта, 12:27

Published 31 марта, 12:27

Modified 1 апреля, 07:32

Updated 1 апреля, 07:32

В Красноярском крае 5 мигрантов выдворили из страны

31 марта 2024, 12:27

В Богучанском районе решением суда пять мигрантов выдворили из страны

В Богучанском районе сотрудники ОМВД и оперативники УФСБ провели рейд по лесоперерабатывающему предприятию. В итоге пять человек выдворили из страны, а предприятию грозит штраф до восьми миллионов.

Во время рейда проверили 15 мигрантов, которые приехали в страну на заработки. В МВД заявили, что пять из них были в стране незаконно. Богучанский районный суд принудительно выдворил их из страны.

При этом в отношении 31-летнего гражданина возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) — он якобы создал условия для незаконного пребывания иностранцев.

Также в отношении 3 иностранцев составили административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).

В отношении юрлица проводят проверку по 11 административным правонарушениям в сфере миграции — за предоставление жилого помещения незаконно находящимся на территории страны иностранцам, нарушение правил миграционного учета и незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

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#Вячеслав Агеевец#Богучанский район#МВД#Уголовное дело#Штраф#Мигранты#Административное дело
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