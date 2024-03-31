В Красноярском крае 5 мигрантов выдворили из страны

Posted 31 марта, 12:27
Published 31 марта, 12:27
Modified 1 апреля, 07:32
Updated 1 апреля, 07:32
Во время рейда проверили 15 мигрантов, которые приехали в страну на заработки. В МВД заявили, что пять из них были в стране незаконно. Богучанский районный суд принудительно выдворил их из страны.
При этом в отношении 31-летнего гражданина возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ) — он якобы создал условия для незаконного пребывания иностранцев.
Также в отношении 3 иностранцев составили административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).
В отношении юрлица проводят проверку по 11 административным правонарушениям в сфере миграции — за предоставление жилого помещения незаконно находящимся на территории страны иностранцам, нарушение правил миграционного учета и незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.