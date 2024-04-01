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Posted 1 апреля, 06:06

Published 1 апреля, 06:06

Modified 1 апреля, 07:38

Updated 1 апреля, 07:38

Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин дал показания по делу Александра Глискова

Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин дал показания по делу Александра Глискова

1 апреля 2024, 06:06
Фото: prmira.ru
Сюжет
Дело Александра Глискова
Депутата Госдумы и бывшего мэра Красноярска Сергея Еремина допросили по делу Александра Глискова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказали в телеграм-канале Глискова, Сергей Еремин, который в 2017 году занимал пост министра транспорта края, был опрошен в качестве свидетеля.

Согласно показаниям Самеда Юсубова, которые опубликовал Глисков, с декабря 2016 года Глисков начинает критиковать работу руководства «КрайДЭО», после этого губернатор Толоконский собирает совещание и требует уволить троих руководителей предприятия, в том числе Юсубова.

Однако Толоконский на допросе заявил, что с Глисковым «не общался и никаких совещаний по этой теме „КрайДЭО“ не проводил».

Про участие Глискова в «несуществующих совещаниях» у Толоконского рассказывал Юсубову действующий на тот момент министр транспорта Сергей Еремин. На допросе он подтвердил эти факты:

«Еремин в своих показаниях это подтвердил, он лично слышал мои выступления на этих совещаниях. И решение об увольнении руководства КрайДЭО принято исключительно под мои влиянием», — пишут в телеграм-канале Глискова.

Глисков считает, что Еремин с Юсубовым друзья, «иначе как объяснить назначение этого „схемача“ на должность директора МУК „Красноярская“ после его увольнения из „КрайДЭО“ в 2021 году».

Депутат предполагает, что Еремин якобы участвует в этом деле, потому что на выборах «в горсовет 2018 года „команда Еремина“ уступила 2,5% „команде Глискова“».

Александра Глискова задержали 1 ноября. По заявлению СК на транспорте, в период с декабря 2016 по май 2017 года депутат, угрожая увольнением руководителю госпредприятия, получил взятку в особо крупном размере за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание иных благоприятных условий для деятельности предприятия».

На предыдущем суде по мере пресечения Глисков сообщил, что на него дал показания Самед Юсубов — бывший депутат горсовета, который руководил дорожным предприятием «КрайДЭО», принадлежащим краю. Сам Юсубов находился под следствием, но суд прекратил дело «из-за истечения сроков давности уголовного преследования».

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