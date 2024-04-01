Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин дал показания по делу Александра Глискова

Posted 1 апреля, 06:06
Published 1 апреля, 06:06
Modified 1 апреля, 07:38
Updated 1 апреля, 07:38
Как рассказали в телеграм-канале Глискова, Сергей Еремин, который в 2017 году занимал пост министра транспорта края, был опрошен в качестве свидетеля.
Согласно показаниям Самеда Юсубова, которые опубликовал Глисков, с декабря 2016 года Глисков начинает критиковать работу руководства «КрайДЭО», после этого губернатор Толоконский собирает совещание и требует уволить троих руководителей предприятия, в том числе Юсубова.
Однако Толоконский на допросе заявил, что с Глисковым «не общался и никаких совещаний по этой теме „КрайДЭО“ не проводил».
Про участие Глискова в «несуществующих совещаниях» у Толоконского рассказывал Юсубову действующий на тот момент министр транспорта Сергей Еремин. На допросе он подтвердил эти факты:
«Еремин в своих показаниях это подтвердил, он лично слышал мои выступления на этих совещаниях. И решение об увольнении руководства КрайДЭО принято исключительно под мои влиянием», — пишут в телеграм-канале Глискова.
Глисков считает, что Еремин с Юсубовым друзья, «иначе как объяснить назначение этого „схемача“ на должность директора МУК „Красноярская“ после его увольнения из „КрайДЭО“ в 2021 году».
Депутат предполагает, что Еремин якобы участвует в этом деле, потому что на выборах «в горсовет 2018 года „команда Еремина“ уступила 2,5% „команде Глискова“».
Александра Глискова задержали 1 ноября. По заявлению СК на транспорте, в период с декабря 2016 по май 2017 года депутат, угрожая увольнением руководителю госпредприятия, получил взятку в особо крупном размере за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание иных благоприятных условий для деятельности предприятия».
На предыдущем суде по мере пресечения Глисков сообщил, что на него дал показания Самед Юсубов — бывший депутат горсовета, который руководил дорожным предприятием «КрайДЭО», принадлежащим краю. Сам Юсубов находился под следствием, но суд прекратил дело «из-за истечения сроков давности уголовного преследования».