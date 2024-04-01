Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин дал показания по делу Александра Глискова

Александра Глискова задержали 1 ноября. По заявлению СК на транспорте, в период с декабря 2016 по май 2017 года депутат, угрожая увольнением руководителю госпредприятия, получил взятку в особо крупном размере за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание иных благоприятных условий для деятельности предприятия».