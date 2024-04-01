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Posted 1 апреля, 01:17

Published 1 апреля, 01:17

Modified 1 апреля, 05:20

Updated 1 апреля, 05:20

Красноярские врачи рассказали, как избавиться от интернет-зависимости

Как понять, что у тебя зависимость от интернета и что с этим делать? Ответ врачей

1 апреля 2024, 01:17
Фото: 1MI

Красноярские врачи рассказали, как избавиться от интернет-зависимости

Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали, какие признаки есть у интернет-зависимости и как от неё избавиться.

Как рассказали в центре, интернет-зависимость — это серьёзное заболевание, расстройство в психике. У него есть несколько признаков:

  • потеря чувства времени — когда кажется, что зашёл в интернет всего лишь на несколько минут, но проводишь в сети не один час;
  • чувство грусти и уныния без долгого доступа в интернет;
  • постоянное обновление страниц в соцсетях;
  • человек перестаёт замечать голод, желания сходить в туалет или поспать.

Такое поведение может привести к ухудшению памяти, бессоннице, заболеваниям суставов и позвоночника, сердечно-сосудистым заболеваниям таким как варикоз, тахикардия и аритмия.

Для борьбы с зависимостью нужно постепенно сокращать время у компьютера или телефона. Можно выделить отдельные часы, когда вы проверяете почту или сидите в соцсетях.

Во время, которое вы освобождаете от интернета, можно выезжать на природу, встречаться с друзьями, ходить на мероприятия. Врачи советуют начать заниматься спортом или найти новое хобби.

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