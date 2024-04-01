Как понять, что у тебя зависимость от интернета и что с этим делать? Ответ врачей

Posted 1 апреля, 01:17
Published 1 апреля, 01:17
Modified 1 апреля, 05:20
Updated 1 апреля, 05:20
Как рассказали в центре, интернет-зависимость — это серьёзное заболевание, расстройство в психике. У него есть несколько признаков:
Такое поведение может привести к ухудшению памяти, бессоннице, заболеваниям суставов и позвоночника, сердечно-сосудистым заболеваниям таким как варикоз, тахикардия и аритмия.
Для борьбы с зависимостью нужно постепенно сокращать время у компьютера или телефона. Можно выделить отдельные часы, когда вы проверяете почту или сидите в соцсетях.
Во время, которое вы освобождаете от интернета, можно выезжать на природу, встречаться с друзьями, ходить на мероприятия. Врачи советуют начать заниматься спортом или найти новое хобби.