Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами

Все произошло на перегоне Жайма-Мана в 00:40 2 апреля. По предварительным данным СК, у грузового поезда сработали автотормоза — из-за этого с рельсов сошли три хвостовых вагона с углем. С одним из вагонов, уточняют следователи, столкнулся пассажирский поезд №123 Красноярск — Абакан.