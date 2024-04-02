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Posted 2 апреля, 03:24

Published 2 апреля, 03:24

Modified 2 апреля, 05:26

Updated 2 апреля, 05:26

В КрасЖД рассказали, где сейчас пассажиры поезда, столкнувшегося с вагоном

Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами

2 апреля 2024, 03:24
Фото: t.me/zstproc

В КрасЖД рассказали, где сейчас пассажиры поезда, столкнувшегося с вагоном

В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами, которые сошли с рельсов. Узнали, где сейчас пассажиры.

Все произошло на перегоне Жайма-Мана в 00:40 2 апреля. По предварительным данным СК, у грузового поезда сработали автотормоза — из-за этого с рельсов сошли три хвостовых вагона с углем. С одним из вагонов, уточняют следователи, столкнулся пассажирский поезд №123 Красноярск — Абакан.

В КрасЖД «ПМ» уточнили, что пострадавших нет. Из-за происшествия задерживается пассажирский поезд №124 Абакан-Красноярск.

Как рассказали «Проспекту Мира» в КрасЖД, пассажиры поездов №123 и №124 ожидают отправления на станциях — им предоставили питание.

«После восстановления движения на участке эти поезда пойдут по своим маршрутам в первоочередном порядке».

О запуске движения в КрасЖД пообещали сообщить дополнительно.

Точные причины схода грузового состава сейчас устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (статья 263 УК РФ).

Обновлено: движение поездов по одному пути двухпутного перегона Жайма — Мана восстановлено. Задержанные пассажирские поезда №123 Красноярск — Абакан и №124 Абакан — Красноярск отправлены по своим маршрутам следования. Отклонение от действующего расписания составляет около 9 часов.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярский край#Вагоны#Поезд#Пассажиры#Железная дорога#КрасЖД#Пассажир#Грузовой поезд#Движение
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