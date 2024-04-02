Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами

Posted 2 апреля, 03:24
Published 2 апреля, 03:24
Modified 2 апреля, 05:26
Updated 2 апреля, 05:26
Все произошло на перегоне Жайма-Мана в 00:40 2 апреля. По предварительным данным СК, у грузового поезда сработали автотормоза — из-за этого с рельсов сошли три хвостовых вагона с углем. С одним из вагонов, уточняют следователи, столкнулся пассажирский поезд №123 Красноярск — Абакан.
В КрасЖД «ПМ» уточнили, что пострадавших нет. Из-за происшествия задерживается пассажирский поезд №124 Абакан-Красноярск.
Как рассказали «Проспекту Мира» в КрасЖД, пассажиры поездов №123 и №124 ожидают отправления на станциях — им предоставили питание.
«После восстановления движения на участке эти поезда пойдут по своим маршрутам в первоочередном порядке».
О запуске движения в КрасЖД пообещали сообщить дополнительно.
Точные причины схода грузового состава сейчас устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (статья 263 УК РФ).
Обновлено: движение поездов по одному пути двухпутного перегона Жайма — Мана восстановлено. Задержанные пассажирские поезда №123 Красноярск — Абакан и №124 Абакан — Красноярск отправлены по своим маршрутам следования. Отклонение от действующего расписания составляет около 9 часов.