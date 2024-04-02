Комета и метеорный поток: что красноярцы смогут увидеть в небе в апреле

Posted 2 апреля, 02:43
Published 2 апреля, 02:43
Modified 2 апреля, 02:46
Updated 2 апреля, 02:46
В обсерватории университета Решетнева сообщили, что 10 апреля будут хорошие условия для наблюдения кометы 12P/Pons-Brooks.
«Должны получиться очень красивые снимки у тех, кто будет фотографировать комету за городом», — пишут в обсерватории.
11 апреля можно понаблюдать за луной — в этот день она проходит в 0,4° к югу от Плеяд.
22 или 23 апреля будет максимум метеорного потока Лириды. По прогнозам, ожидается до 18 метеоров в час. Однако наблюдениям будет мешать полная Луна.
Кроме того, 8 апреля будет солнечное затмение, но краснорцы его наблюдать не смогут.