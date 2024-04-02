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Posted 2 апреля, 02:43

Published 2 апреля, 02:43

Modified 2 апреля, 02:46

Updated 2 апреля, 02:46

Красноярцы смогут в апреле увидеть комету и метеорный поток

Комета и метеорный поток: что красноярцы смогут увидеть в небе в апреле

2 апреля 2024, 02:43
Фото: sibsau.ru

Красноярцы смогут в апреле увидеть комету и метеорный поток

В апреле красноярцы смогут увидеть сразу несколько астрономических явлений. В обсерваториии рассказали, когда и как их лучше наблюдать.

В обсерватории университета Решетнева сообщили, что 10 апреля будут хорошие условия для наблюдения кометы 12P/Pons-Brooks.

«Должны получиться очень красивые снимки у тех, кто будет фотографировать комету за городом», — пишут в обсерватории.
Фото: sibsau.ru

11 апреля можно понаблюдать за луной — в этот день она проходит в 0,4° к югу от Плеяд.

22 или 23 апреля будет максимум метеорного потока Лириды. По прогнозам, ожидается до 18 метеоров в час. Однако наблюдениям будет мешать полная Луна.

Фото: sibsau.ru

Кроме того, 8 апреля будет солнечное затмение, но краснорцы его наблюдать не смогут.

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