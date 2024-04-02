МСП получат свыше 120 млрд под «зонтичные» поручительства во 2-м квартале 2024 года

Posted 2 апреля, 08:53
Published 2 апреля, 08:53
Modified 2 апреля, 08:53
Updated 2 апреля, 08:53
По словам главы Корпорации МСП, в целом банкам-партнерам предоставят 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств на II квартал, в которые входят 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Поскольку до половины суммы кредита покроют «зонтичные» поручительства, то кредитные организации в рамках установленных лимитов смогут выдать свыше 120 млрд рублей кредитных займов малым и средним компаниям. Из них на «микрочеки» — займы на сумму не более 3 млн рублей — приходится 20 млрд рублей. Такие кредиты пользуются популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса. В региональных банках, ранее получивших лимиты до конца текущего года, также можно будет получить кредитование под «зонтичные» поручительства, пишет ТАСС.
Лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП на II квартал 2024 года были получены несколькими кредитными организациями, в частности: МСП Банком, Абсолют Банком, Альфа-Банком, ВТБ, Сбербанком, ГПБ, банком «Левобережный», Промсвязьбанком, Совкомбанком, Тинькофф Банком, банком «Санкт-Петербург», Банком ДОМ.РФ, Росбанком, РНКБ, Генбанком, банками «Ак Барс», «Зенит», «Уралсиб».
По информации, предоставленной главой Корпорации МСП, именно благодаря «зонтичным» поручительствам многие малые и средние предприятия могут оформить кредиты, что особенно важно в тех случаях, когда предприниматели не могут предоставить достаточные объемы залога или вообще его не имеют. В настоящее время бизнесмены получают «зонтичные» поручительства на бесплатной основе в любой части нашей страны, причем по бесшовному принципу — в одном окне с кредитом. Данная практика получила распространение в результате сотрудничества Корпорации МСП с федеральными и региональными кредитными организациями.
В соответствии с поручением президента Российской Федерации в сентябре 2021 года в Корпорации МСП разработали механизм «зонтичных» поручительств. Глава государства Владимир Путин является инициатором нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого реализуется данная мера поддержки. Проект курируется первым зампредседателя Правительства России Андреем Белоусовым.