МСП получат свыше 120 млрд под «зонтичные» поручительства во 2-м квартале 2024 года

По словам главы Корпорации МСП, в целом банкам-партнерам предоставят 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств на II квартал, в которые входят 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. Поскольку до половины суммы кредита покроют «зонтичные» поручительства, то кредитные организации в рамках установленных лимитов смогут выдать свыше 120 млрд рублей кредитных займов малым и средним компаниям. Из них на «микрочеки» — займы на сумму не более 3 млн рублей — приходится 20 млрд рублей. Такие кредиты пользуются популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса. В региональных банках, ранее получивших лимиты до конца текущего года, также можно будет получить кредитование под «зонтичные» поручительства, пишет ТАСС.