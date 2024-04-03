В Красноярске на территории БСМП нашли «оттаявший труп» женщины

Posted 3 апреля, 02:53
Published 3 апреля, 02:53
Modified 3 апреля, 06:12
Updated 3 апреля, 06:12
Фотографии с телом в снегу появились в телеграм-канале «112 Красноярск».
«Только что на территории БСМП в Красноярске найден оттаявший труп женщины, который пролежал здесь какое-то время», — написали в канале.
Осторожно, далее показаны кадры с найденным телом женщины! Если вы впечатлительны, не смотрите! 18+
В краевом СК рассказали «Проспекту Мира», что тело нашли 2 апреля и сообщили о нем в полицию. На трупе есть «признаки гнилостных изменений». Внешних признаков криминальной смерти не обнаружили.
Кроме того, около БСМП, но не на территории больницы, 1 апреля нашли труп мужчины. На теле нет признаков криминала, но есть следы укусов животных. Возможно, они появились уже после смерти.
Для установления причин смерти назначили экспертизы.