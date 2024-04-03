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Posted 3 апреля, 02:53

Published 3 апреля, 02:53

Modified 3 апреля, 06:12

Updated 3 апреля, 06:12

В Красноярске на территории БСМП нашли «оттаявший труп» женщины

В Красноярске на территории БСМП нашли «оттаявший труп» женщины

3 апреля 2024, 02:53
Фото: 112 Красноярск, t.me
На территории БСМП в Красноярске нашли «оттаявший труп» женщины.

Фотографии с телом в снегу появились в телеграм-канале «112 Красноярск».

«Только что на территории БСМП в Красноярске найден оттаявший труп женщины, который пролежал здесь какое-то время», — написали в канале.

Осторожно, далее показаны кадры с найденным телом женщины! Если вы впечатлительны, не смотрите! 18+

Фото: 112 Красноярск, t.me

В краевом СК рассказали «Проспекту Мира», что тело нашли 2 апреля и сообщили о нем в полицию. На трупе есть «признаки гнилостных изменений». Внешних признаков криминальной смерти не обнаружили.

Кроме того, около БСМП, но не на территории больницы, 1 апреля нашли труп мужчины. На теле нет признаков криминала, но есть следы укусов животных. Возможно, они появились уже после смерти.

Для установления причин смерти назначили экспертизы.

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