Умер президент федерации экстремальных видов спорта края Вячеслав Ильющенков

Posted 3 апреля, 03:18
Published 3 апреля, 03:18
Modified 3 апреля, 03:21
Updated 3 апреля, 03:21
Вячеслав Ильющенков — российский фристайлист, идейный вдохновитель красноярского «Спортэкса». Он участвовал в организации и проведении тестовых соревнований в Сочи перед Олимпиадой в 2014 году.
О смерти Ильющенкова написал и министра спорта края Денис Петровский. Он выразил соболезнования и вспомнил достижения фристайлиста.
«Вячеслав Ильющенков — один из лучших специалистов (если не лучший) по строительству спортивных зимних трасс в стране мирового уровня. И если к крутым соревнованиям на той же „Сопке“ мы все давно как будто бы привыкли, то в этом году Вячеслав Витальевич со своей командой удивили всех — они создали площадку для финала Кубка России по волейболу на снегу на площади Мира возле БКЗ. И со слов всех участников — это был лучший снег в истории турнира…
Соболезнования родным и близким. Всем тем, кто был знаком лично и через мероприятия, сделанные его руками…», — написал Петровский.
На странице Вячеслава в социальных сетях знакомые и друзья стали оставлять записи с соболезнованиями.
«Слава, ты один из достойнейших людей, каких я знаю. Всегда мог прислушаться, услышать точку зрения и донести корректно свою. Светлая память чудесному человеку…».
«Невыразимая печаль открыла два огромных глаза… Слава… Столько светлых воспоминаний, всегда с улыбкой. Как же так».
«Спасибо за всё, легенда».