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Posted 3 апреля, 03:18

Published 3 апреля, 03:18

Modified 3 апреля, 03:21

Updated 3 апреля, 03:21

Умер президент федерации экстремальных видов спорта края Вячеслав Ильющенков

Умер президент федерации экстремальных видов спорта края Вячеслав Ильющенков

3 апреля 2024, 03:18
Фото: Вячеслав Ильющенков, vk.com
Умер президент федерации экстремальных видов спорта Красноярского края Вячеслав Ильющенков. Ему было 49 лет.

О смерти Ильющенков сообщили в федерации фристайла России.

Вячеслав Ильющенков — российский фристайлист, идейный вдохновитель красноярского «Спортэкса». Он участвовал в организации и проведении тестовых соревнований в Сочи перед Олимпиадой в 2014 году.

О смерти Ильющенкова написал и министра спорта края Денис Петровский. Он выразил соболезнования и вспомнил достижения фристайлиста.

«Вячеслав Ильющенков — один из лучших специалистов (если не лучший) по строительству спортивных зимних трасс в стране мирового уровня. И если к крутым соревнованиям на той же „Сопке“ мы все давно как будто бы привыкли, то в этом году Вячеслав Витальевич со своей командой удивили всех — они создали площадку для финала Кубка России по волейболу на снегу на площади Мира возле БКЗ. И со слов всех участников — это был лучший снег в истории турнира…
Соболезнования родным и близким. Всем тем, кто был знаком лично и через мероприятия, сделанные его руками…», — написал Петровский.

На странице Вячеслава в социальных сетях знакомые и друзья стали оставлять записи с соболезнованиями.

«Слава, ты один из достойнейших людей, каких я знаю. Всегда мог прислушаться, услышать точку зрения и донести корректно свою. Светлая память чудесному человеку…».
«Невыразимая печаль открыла два огромных глаза… Слава… Столько светлых воспоминаний, всегда с улыбкой. Как же так».
«Спасибо за всё, легенда».
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