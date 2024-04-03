prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля, 12:33

Published 3 апреля, 12:33

Modified 3 апреля, 13:50

Updated 3 апреля, 13:50

В Красноярске сдают в аренду квартиру-дворец за 350 тысяч рублей

В Красноярске сдают в аренду «квартиру-дворец» за 350 тысяч. Смотрим, что там есть

3 апреля 2024, 12:33
Фото: «Элитный Красноярск»

В Красноярске сдают в аренду квартиру-дворец за 350 тысяч рублей

На сайте недвижимости появилось объявление о сдаче в аренду «квартиры-дворца» за 350 тысяч рублей. В объявлении сказано, что на входе будущего хозяина будет встречать визитная карточка бренда Versace — Медуза Горгона.

Объявление появилось на сайте недвижимости «Элитный Красноярск». Клубный дом премиум-класса, построенный из кирпича, расположен в шаговой доступности от Енисея и Качи, а также острова Татышев.

Здание находится под охраной и видеонаблюдением, а двор отделен несколькими шлагбаумами. В доме есть подземный и наземный паркинг.

Фото: «Элитный Красноярск»

В объявлении указано, что на входе в квартиру хозяина будет встречать «визитная карточка бренда Versace — Медуза Горгона». Кафельная плитка бренда выложена на полу по индивидуальному заказу в каждой комнате.

«Эта квартира как отдельное произведение искусства! Почти Лувр или Эрмитаж… в сибирском городе. Меня впечатляет парадный приемный зал, который подойдет и для уютных домашних завтраков и для званых обедов. Но есть еще и большая кухня с островом, где можно испить и чашку чая и кофе и аперитив перед ужином», — отметила риелтор АН «Элитный Красноярск» Светлана Позднякова.

Квартира поделена на две части. В первой расположены спальни, во второй — гостиная, столовая и кухня. Также в квартире есть две гардеробные, кабинет, два санузла, балконы, выходящие во двор с кухни и гостиной, и библиотека с видом на исторический центр города.

Читайте также:
В центре Красноярска продают помещение японского бара за 40 миллионовВ Красноярске не могут продать больше 60% квартир в новостройках
#Анастасия Клундук#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Квартира#Аренда
Подпишитесь
Популярное