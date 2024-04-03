В Красноярске сдают в аренду «квартиру-дворец» за 350 тысяч. Смотрим, что там есть

Квартира поделена на две части. В первой расположены спальни, во второй — гостиная, столовая и кухня. Также в квартире есть две гардеробные, кабинет, два санузла, балконы, выходящие во двор с кухни и гостиной, и библиотека с видом на исторический центр города.