В Красноярске сдают в аренду «квартиру-дворец» за 350 тысяч. Смотрим, что там есть

Posted 3 апреля, 12:33
Published 3 апреля, 12:33
Modified 3 апреля, 13:50
Updated 3 апреля, 13:50
Объявление появилось на сайте недвижимости «Элитный Красноярск». Клубный дом премиум-класса, построенный из кирпича, расположен в шаговой доступности от Енисея и Качи, а также острова Татышев.
Здание находится под охраной и видеонаблюдением, а двор отделен несколькими шлагбаумами. В доме есть подземный и наземный паркинг.
В объявлении указано, что на входе в квартиру хозяина будет встречать «визитная карточка бренда Versace — Медуза Горгона». Кафельная плитка бренда выложена на полу по индивидуальному заказу в каждой комнате.
«Эта квартира как отдельное произведение искусства! Почти Лувр или Эрмитаж… в сибирском городе. Меня впечатляет парадный приемный зал, который подойдет и для уютных домашних завтраков и для званых обедов. Но есть еще и большая кухня с островом, где можно испить и чашку чая и кофе и аперитив перед ужином», — отметила риелтор АН «Элитный Красноярск» Светлана Позднякова.
Квартира поделена на две части. В первой расположены спальни, во второй — гостиная, столовая и кухня. Также в квартире есть две гардеробные, кабинет, два санузла, балконы, выходящие во двор с кухни и гостиной, и библиотека с видом на исторический центр города.