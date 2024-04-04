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Posted 4 апреля 2024, 10:21

Published 4 апреля 2024, 10:21

Modified 6 февраля, 05:44

Updated 6 февраля, 05:44

Красноярцы показали, как город утонул в мусоре и окурках

Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж

4 апреля 2024, 10:21
Фото: prmira.ru.

Красноярцы показали, как город утонул в мусоре и окурках

В Красноярске начал таять снег — теперь вместо сугробов улицы города засыпаны окурками, бутылками и другим мусором. Корреспонденты «Проспекта Мира» сделали мусорный фоторепортаж.

Нашу прогулку мы начали с правого берега Красноярска. Столько мусора лежит в конце Ярыгинской набережной.

Фото: prmira.ru

На фоне бумажек, бутылок и грязи сложно различить уток.

Фото: prmira.ru

Вот так на Судостроительной. Среди луж и снега можно увидеть коробки, пакеты и покрышки.

Фото: prmira.ru

Переместимся на левый берег — вот так выглядят тротуары на улицах Профсоюзов, Карла Маркса, Робеспьера и на проспекте Мира.

Фото: prmira.ru

Много окурков можно заметить у бордюров, на парковках и остановках.

Фото: prmira.ru

Окурки есть и на детских площадках. Их там, по наблюдениям, иногда даже больше, чем просто на тротуаре.

Фото: prmira.ru

Еще хуже ситуация во дворах. В некоторых из них мусор лежит целыми кучами прямо у подъездов или на проездах.

Фото: prmira.ru

Где-то ситуацию не спасают и мусорные баки. Во дворе одного из домов на Карла Маркса куча из оберток и пакетов образовалась у входа на мусорную площадку.

Фото: prmira.ru

За время прогулок мы собрали мини-коллекцию фото с урнами, вокруг которых разбросан мусор.

Фото: prmira.ru

На улицы вышли дворники — мы заметили их в одном месте: они подметали тротуары на Декабристов.

Фото: prmira.ru

Скоро город должны начать убирать активнее — мэрия анонсировала двухмесячник по благоустройству и озеленению с 8 апреля.

Каждую пятницу с этого числа в районах должны проводить уборки, а 20 апреля пройдет весенний общегородской субботник.

Давайте не будем мусорить! Наверняка, всем хочется жить в чистом и красивом городе.

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