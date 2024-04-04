Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж

Posted 4 апреля 2024, 10:21
Published 4 апреля 2024, 10:21
Modified 6 февраля, 05:44
Updated 6 февраля, 05:44
Нашу прогулку мы начали с правого берега Красноярска. Столько мусора лежит в конце Ярыгинской набережной.
На фоне бумажек, бутылок и грязи сложно различить уток.
Вот так на Судостроительной. Среди луж и снега можно увидеть коробки, пакеты и покрышки.
Переместимся на левый берег — вот так выглядят тротуары на улицах Профсоюзов, Карла Маркса, Робеспьера и на проспекте Мира.
Много окурков можно заметить у бордюров, на парковках и остановках.
Окурки есть и на детских площадках. Их там, по наблюдениям, иногда даже больше, чем просто на тротуаре.
Еще хуже ситуация во дворах. В некоторых из них мусор лежит целыми кучами прямо у подъездов или на проездах.
Где-то ситуацию не спасают и мусорные баки. Во дворе одного из домов на Карла Маркса куча из оберток и пакетов образовалась у входа на мусорную площадку.
За время прогулок мы собрали мини-коллекцию фото с урнами, вокруг которых разбросан мусор.
На улицы вышли дворники — мы заметили их в одном месте: они подметали тротуары на Декабристов.
Скоро город должны начать убирать активнее — мэрия анонсировала двухмесячник по благоустройству и озеленению с 8 апреля.
Каждую пятницу с этого числа в районах должны проводить уборки, а 20 апреля пройдет весенний общегородской субботник.
Давайте не будем мусорить! Наверняка, всем хочется жить в чистом и красивом городе.