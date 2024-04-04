СК просит помочь установить личность женщины, чье тело нашли на мусорке

Подростки нашли тело между домами на улице 60 лет Октября вечером 3 апреля. Оно лежало за мусоркой под снегом, было завёрнуто в плед и тряпки и перемотано скотчем. По данным СК, на найденном теле есть «гнилостные изменения, и оно частично скелетировано».