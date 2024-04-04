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Posted 4 апреля, 08:31

Published 4 апреля, 08:31

Modified 4 апреля, 10:51

Updated 4 апреля, 10:51

СК просит помочь установить личность женщины, чье тело нашли на мусорке

СК просит помочь установить личность женщины, чье тело нашли на мусорке

4 апреля 2024, 08:31
Фото: СК Красноярского края
В Красноярске следователи просят помочь установить личность и причины смерти женщины, чье тело нашли на мусорке школьники.

Подростки нашли тело между домами на улице 60 лет Октября вечером 3 апреля. Оно лежало за мусоркой под снегом, было завёрнуто в плед и тряпки и перемотано скотчем. По данным СК, на найденном теле есть «гнилостные изменения, и оно частично скелетировано».

Кроме того, на теле женщины есть признаки, указывающие на криминальный характер ее смерти. СК возбудил уголовное дело за убийство (статья 105 УК РФ).

Фото: СК Красноярского края

Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Если у вас есть какая-либо информация о личности женщины или об обстоятельствах ее гибели, сообщите по телефонам 8 (391) 227–06–45 или 102.

Анонимность гарантируется.

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