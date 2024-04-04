СК просит помочь установить личность женщины, чье тело нашли на мусорке

Posted 4 апреля, 08:31
Published 4 апреля, 08:31
Modified 4 апреля, 10:51
Updated 4 апреля, 10:51
Подростки нашли тело между домами на улице 60 лет Октября вечером 3 апреля. Оно лежало за мусоркой под снегом, было завёрнуто в плед и тряпки и перемотано скотчем. По данным СК, на найденном теле есть «гнилостные изменения, и оно частично скелетировано».
Кроме того, на теле женщины есть признаки, указывающие на криминальный характер ее смерти. СК возбудил уголовное дело за убийство (статья 105 УК РФ).
Для установления причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
Если у вас есть какая-либо информация о личности женщины или об обстоятельствах ее гибели, сообщите по телефонам 8 (391) 227–06–45 или 102.
Анонимность гарантируется.