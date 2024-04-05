На Шахтеров столкнулись иномарки и перекрыли две полосы. Улицу сковала пробка

Posted 5 апреля, 02:38
Published 5 апреля, 02:38
Modified 5 апреля, 02:40
Updated 5 апреля, 02:40
Как рассказали в ГИБДД, в районе «Площади Победы» столкнулись две иномарки — Kia и Subaru. В результате ДТП оказались перекрыты две из трех полос для движения.
Из-за этого на улице Шахтеров образовался серьезный затор — на картах участок окрашен красным и оранжевым. Кроме того, пробка стала скапливаться на улице Караульная.
Инспекторы ДПС работают на месте аварии. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.