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Posted 5 апреля, 02:38

Published 5 апреля, 02:38

Modified 5 апреля, 02:40

Updated 5 апреля, 02:40

В Красноярске улицу Шахтеров сковала пробка из-за столкновения двух авто

На Шахтеров столкнулись иномарки и перекрыли две полосы. Улицу сковала пробка

5 апреля 2024, 02:38
Фото: t.me/gibdd124

В Красноярске улицу Шахтеров сковала пробка из-за столкновения двух авто

На Шахтеров из-за аварии оказались перекрыты две из трех полос — образовалась серьезная пробка.

Как рассказали в ГИБДД, в районе «Площади Победы» столкнулись две иномарки — Kia и Subaru. В результате ДТП оказались перекрыты две из трех полос для движения.

Фото: t.me/gibdd124

Из-за этого на улице Шахтеров образовался серьезный затор — на картах участок окрашен красным и оранжевым. Кроме того, пробка стала скапливаться на улице Караульная.

Фото: 2gis.ru

Инспекторы ДПС работают на месте аварии. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.

#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#Авария#ГИБДД#Пробки#Шахтеров#Пробка
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