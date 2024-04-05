Обещают не отправлять на СВО: военком рассказал о весеннем призыве и новых правилах

Posted 5 апреля, 09:51
Published 5 апреля, 09:51
Modified 5 апреля, 10:01
Updated 5 апреля, 10:01
Весенний призыв срочников начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет — в этом году вступили изменения в закон о призыве на срочную службу. Срок службы по-прежнему составляет год.
Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко заявил, что призывники будут проходить службу по всей стране за исключением «новых территорий» и «к проведению специальной военной операции призываться не будут».
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