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Posted 5 апреля, 09:51

Published 5 апреля, 09:51

Modified 5 апреля, 10:01

Updated 5 апреля, 10:01

В Красноярском крае две тысячи срочников призывают в армию по новым правилам

Обещают не отправлять на СВО: военком рассказал о весеннем призыве и новых правилах

5 апреля 2024, 09:51
Фото: prmira.ru

В Красноярском крае две тысячи срочников призывают в армию по новым правилам

Порядка двух тысяч мужчин в Красноярском крае призывают на срочную службу.

Весенний призыв срочников начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Сейчас призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет — в этом году вступили изменения в закон о призыве на срочную службу. Срок службы по-прежнему составляет год.

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко заявил, что призывники будут проходить службу по всей стране за исключением «новых территорий» и «к проведению специальной военной операции призываться не будут».

  • Ранее в Красноярском края увеличили в три раза размер выплат срочникам, призванным на военную службу на территории региона и заключившим контракт с Минобороны.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Призыв#Армия#Служба#СВО
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