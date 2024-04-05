Сколько нужно пить литров воды в день и вреден ли глютен? Врач развеяла мифы о ЗОЖ

Posted 5 апреля, 12:59
Published 5 апреля, 12:59
Modified 5 апреля, 13:01
Updated 5 апреля, 13:01
Для многих ЗОЖ ассоциируется с постоянными диетами, но это заблуждение. Они могут быть вредными для организма. Диеты часто приводят к стрессу и изменению обмена веществ. Организм, испытывая дефицит, начинает активно вырабатывать кортизол, что в конечном итоге способствует накоплению жировой ткани. Поэтому ключевое значение имеет не отказ от пищи, а ее разнообразие и умеренность.
Физическая активность не обязательно должна быть изнурительной — 30 минут тренировки в день в большинстве случаев достаточно для поддержания здоровья. Индивидуальный подход к тренировкам, учитывая физическую подготовку и цели человека, играет важную роль.
Популярное мнение о необходимости выпивать 2-3 литра воды в день также оказалось неверным. Хотя вода несомненно важна для организма, ее избыток может привести к серьезным последствиям, включая гипонатриемию. Важно пить воду с умом, учитывая ее содержание в овощах и фруктах.
Правильно собранные и замороженные продукты сохраняют больше витаминов, чем их свежие аналоги. Холодная обработка и герметичная упаковка помогают сохранить ценные питательные вещества.
Йогурты с живыми микроорганизмами действительно важны для здоровья, но важно различать их на магазинных полках. Непастеризованные йогурты, хранящиеся при низкой температуре, содержат живые бактерии, в то время как долгий срок хранения приводит к потере полезных свойств.
Цвет коричневого сахара происходит от наличия мелассы, которая содержит некоторые витамины и минералы. Однако разница в питательной ценности между коричневым и белым сахаром незначительна, и организму все равно, какой сахар потреблять.
Игнорирование голода вечером может быть опасным для здоровья. Лучше следить за временем последнего приема пищи и отдавать предпочтение легким продуктам, чтобы избежать нагрузки на желудок перед сном.
Кофеин, содержащийся в кофе, может вызывать легкую зависимость, но употребление кофе не представляет угрозу для здоровья, особенно в сравнении с другими вредными привычками. Периодическое употребление кофе может вызвать неприятные симптомы при отказе, однако они обычно временные и не представляют серьезной угрозы для здоровья.
Глютен, содержащийся в злаковых, не является вредным для большинства людей, не имеющих непереносимости к нему. Для таких людей нет необходимости полностью исключать продукты, содержащие глютен, из своего рациона.
Идея о том, что вода с лимоном способствует снижению веса, не имеет научного обоснования. Обычная вода, независимо от добавленного в нее лимона, может ускорить метаболизм. Однако чрезмерное потребление воды с лимоном может негативно повлиять на состояние зубной эмали.
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