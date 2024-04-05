Сколько нужно пить литров воды в день и вреден ли глютен? Врач развеяла мифы о ЗОЖ

Для многих ЗОЖ ассоциируется с постоянными диетами, но это заблуждение. Они могут быть вредными для организма. Диеты часто приводят к стрессу и изменению обмена веществ. Организм, испытывая дефицит, начинает активно вырабатывать кортизол, что в конечном итоге способствует накоплению жировой ткани. Поэтому ключевое значение имеет не отказ от пищи, а ее разнообразие и умеренность.