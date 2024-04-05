В Красноярске задержали убийцу женщины, тело которой нашли за мусоркой

Posted 5 апреля, 09:07
Published 5 апреля, 09:07
Modified 5 апреля, 09:13
Updated 5 апреля, 09:13
В полиции предоставили видео допроса мужчины. Он сообщает, что его задержали по подозрению в убийстве женщины. Также он уточняет, что ударил ее по голове и вынес тело на улицу.
Вечером 3 апреля подростки обнаружили тело. Оно лежало за мусоркой под снегом, было завёрнуто в ткань и одеяло и перемотано скотчем. По данным СК, на найденном теле есть «гнилостные изменения» и признаки, указывающие на криминальный характер смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).
Установить личность удалось при помощи отпечатков пальцев женщины. Погибшей было 47 лет, она из Ачинского района, но фактически жила в Красноярске.
Ранее в следкоме уточнили, что, по предварительным данным, женщина погибла около полугода назад. У нее, вероятно, сломаны ребра с правой стороны, но пока эксперты не выяснили: эта травма получена при жизни или уже после смерти.
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