Красноярка украла деньги и телефон во время свидания в гостинице

Как оказалось, сначала мужчина поссорился со своей супругой. После этого он познакомился с девушкой в интернете и пригласил ее в номер в гостинице. Там они начали пить спиртное. А когда мужчина отошел, девушка забрала его телефон, взяла деньги из открытого сейфа, который стоял в номере, и ушла.