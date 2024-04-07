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Posted 7 апреля, 04:03

Published 7 апреля, 04:03

Modified 8 апреля, 10:32

Updated 8 апреля, 10:32

Красноярка украла деньги и телефон во время свидания в гостинице

Красноярка украла деньги и телефон во время свидания в гостинице

7 апреля 2024, 04:03
Фото: 1MI
В Красноярске мужчина поссорился с супругой и решил провести время в гостинице со своей интернет-знакомой. Это кончилось кражей телефона, 80 тысяч и уголовным делом.

В МВД сообщили, что к ним обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что малознакомая девушка похитила у него телефон и 80 тысяч.

Как оказалось, сначала мужчина поссорился со своей супругой. После этого он познакомился с девушкой в интернете и пригласил ее в номер в гостинице. Там они начали пить спиртное. А когда мужчина отошел, девушка забрала его телефон, взяла деньги из открытого сейфа, который стоял в номере, и ушла.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). По этой статье человека могут лишить свободы на срок до пяти лет. Телефон вернули владельцу, а девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Вячеслав Агеевец#Происшествия#Кража#МВД
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