Красноярка украла деньги и телефон во время свидания в гостинице

Posted 7 апреля, 04:03
Published 7 апреля, 04:03
Modified 8 апреля, 10:32
Updated 8 апреля, 10:32
В МВД сообщили, что к ним обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что малознакомая девушка похитила у него телефон и 80 тысяч.
Как оказалось, сначала мужчина поссорился со своей супругой. После этого он познакомился с девушкой в интернете и пригласил ее в номер в гостинице. Там они начали пить спиртное. А когда мужчина отошел, девушка забрала его телефон, взяла деньги из открытого сейфа, который стоял в номере, и ушла.
В отношении девушки возбудили уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). По этой статье человека могут лишить свободы на срок до пяти лет. Телефон вернули владельцу, а девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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