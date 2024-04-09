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Posted 9 апреля, 04:35

Published 9 апреля, 04:35

Modified 9 апреля, 05:39

Updated 9 апреля, 05:39

В Красноярске водитель скрывался от ГИБДД и насмерть разбился о столб

В Красноярске водитель скрывался от ГИБДД и насмерть разбился о столб. Авто разорвало

9 апреля 2024, 04:35
Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске водитель скрывался от ГИБДД и насмерть разбился о столб

На въезде в Красноярск водитель Subaru пытался скрыться от патруля ДПС и влетел в столб. Машину разорвало на части, водитель погиб на месте.

Авария произошла днем 8 апреля. Как сообщили «Проспекту Мира» в ГИБДД, экипаж ДПС заметил автомобиль на улице Пограничников. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель не подчинился требованиям и продолжил ехать в сторону деревни Кубеково. Полицейские начали погоню за нарушителем.

Видео: ЧП Красноярск.

В районе дома номер 5/2 на улице Пограничников в 12:46 мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Авто разорвало на части. 33-летний водитель, который никогда не обучался в автошколе и не имел прав, погиб на месте от полученных травм. Видео с места ДТП опубликовал «ЧП Красноярск».

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#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Красноярск#Полиция#Авария#ГИБДД#Погоня#Водитель#Травмы#Subaru
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