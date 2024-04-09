В Красноярске водитель скрывался от ГИБДД и насмерть разбился о столб. Авто разорвало

В районе дома номер 5/2 на улице Пограничников в 12:46 мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Авто разорвало на части. 33-летний водитель, который никогда не обучался в автошколе и не имел прав, погиб на месте от полученных травм. Видео с места ДТП опубликовал «ЧП Красноярск».