Возле КрАЗа построят завод электрогенераторов за миллиард рублей

Posted 9 апреля, 08:17
Published 9 апреля, 08:17
Modified 9 апреля, 08:19
Updated 9 апреля, 08:19
Как сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, завод планируют возвести в Советском районе, вблизи Красноярского алюминиевого завода. Запустить его хотят к 2026 году. Сейчас оформляются необходимые документы.
Заявляется, что после выхода предприятия на полную производственную мощность будет выпускаться около 60 генераторных установок мощностью от 16 кВт до 1500 кВт. Ожидается появление 220 новых рабочих мест.
В дальнейшем производимые в Красноярске электрогенераторы планируют поставлять как в Красноярский край, но и в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
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