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Posted 9 апреля, 08:17

Published 9 апреля, 08:17

Modified 9 апреля, 08:19

Updated 9 апреля, 08:19

Возле КрАЗа построят завод электрогенераторов за миллиард рублей

Возле КрАЗа построят завод электрогенераторов за миллиард рублей

9 апреля 2024, 08:17
Фото: 2gis
Компания «МегаВатт» построит в Красноярске завод по производству электрогенераторных установок на основе дизельных и газовых двигателей. Предполагаемый объем инвестиций составляет один миллиард рублей.

Как сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, завод планируют возвести в Советском районе, вблизи Красноярского алюминиевого завода. Запустить его хотят к 2026 году. Сейчас оформляются необходимые документы.

Заявляется, что после выхода предприятия на полную производственную мощность будет выпускаться около 60 генераторных установок мощностью от 16 кВт до 1500 кВт. Ожидается появление 220 новых рабочих мест.

В дальнейшем производимые в Красноярске электрогенераторы планируют поставлять как в Красноярский край, но и в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

  • По данным сервиса «Спарк», руководителем и учредителем ООО «МегаВатт» является Виктор Комар. Компания зарегистрирована еще в 2004 году в Красноярске. Юридический адрес: Северное шоссе, 25.
  • В 2023 году организация получила 580 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 9 миллионов рублей. В компании работает 92 человека.
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