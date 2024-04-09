Замруководителя социального фонда обвиняют в получении взятки в 720 тысяч рублей

Posted 9 апреля, 13:32
Published 9 апреля, 13:32
Modified 9 апреля, 13:34
Updated 9 апреля, 13:34
По версии следственного комитета, с 26 ноября 2021 по 4 мая 2023 года Костюков получил от собственников здания, где находится отделение фонда, 720 тысяч рублей.
Взятки передавали лично или через посредника — бывшего заместителя начальника управления материально-технического обеспечения фонда. По данным следователей, за деньги Костюков обещал, что социальный фонд заключит контракт на аренду помещений в Красноярске.
Против чиновника возбудили уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статья 290 УК РФ). Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
В СК уточнили, что уголовное дело в отношении одного из взяткодателей выделили в отдельное производство.
В ведомстве добавили, что еще одного взяткодателя, а также посредника освободили от уголовного преследования. Дело в том, что они добровольно рассказали о факте передачи взятки и сотрудничали со следствием.
Ранее Костюков работал в Канске, где возглавлял межрайонное управление Пенсионного фонда и был депутатом.
С 1 января 2023 года начал работать Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
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