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Posted 9 апреля, 13:32

Published 9 апреля, 13:32

Modified 9 апреля, 13:34

Updated 9 апреля, 13:34

Замруководителя социального фонда обвиняют в получении взятки в 720 тысяч рублей

Замруководителя социального фонда обвиняют в получении взятки в 720 тысяч рублей

9 апреля 2024, 13:32
Фото: t.me/krksledkom
В следственном комитете завершили расследование уголовного дела против замруководителя социального фонда Красноярского края Владимира Костюкова. Его обвиняют в получении крупной взятки.

По версии следственного комитета, с 26 ноября 2021 по 4 мая 2023 года Костюков получил от собственников здания, где находится отделение фонда, 720 тысяч рублей.

Взятки передавали лично или через посредника — бывшего заместителя начальника управления материально-технического обеспечения фонда. По данным следователей, за деньги Костюков обещал, что социальный фонд заключит контракт на аренду помещений в Красноярске.

Видео: t.me/krksledkom.

Против чиновника возбудили уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статья 290 УК РФ). Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

В СК уточнили, что уголовное дело в отношении одного из взяткодателей выделили в отдельное производство.

В ведомстве добавили, что еще одного взяткодателя, а также посредника освободили от уголовного преследования. Дело в том, что они добровольно рассказали о факте передачи взятки и сотрудничали со следствием.

Ранее Костюков работал в Канске, где возглавлял межрайонное управление Пенсионного фонда и был депутатом.

С 1 января 2023 года начал работать Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

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