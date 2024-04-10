Красноярцы могут помочь пострадавшим от паводка в Оренбургской области через «Авито»

Через баннер «яПомогаю» пользователи сервиса могут получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается помощь. Тех, кто готов оказать услуги или передать вещи, просят добавлять в свои объявления хештег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку.