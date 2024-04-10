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Posted 10 апреля, 07:30

Published 10 апреля, 07:30

Modified 10 апреля, 10:46

Updated 10 апреля, 10:46

Красноярцы могут помочь пострадавшим от паводка в Оренбургской области через «Авито»

Красноярцы могут помочь пострадавшим от паводка в Оренбургской области через «Авито»

10 апреля 2024, 07:30
Фото: МЧС России
В онлайн-платформе «Авито» появился быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Сейчас на сервисе разместили около двух тысяч объявлений с предложениями безвозмездной помощи, сообщили в пресс-службе компании.

Через баннер «яПомогаю» пользователи сервиса могут получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается помощь. Тех, кто готов оказать услуги или передать вещи, просят добавлять в свои объявления хештег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку.

Представители «Авито» уточнили, что наиболее необходимо сейчас расселение пострадавших, передержка домашних животных, питьевая вода и вещи первой необходимости. Гуманитарная кампания продлится до 15 мая, но этот срок предварительный и может измениться.

Кроме того, компания готова выплатить компенсацию за размещение объявлений пользователям сервиса, которые оказались в зоне паводка.

«Мы видим, что число неравнодушных людей ежедневно растет и помогаем им как можно быстрее адресовать свою помощь пострадавшим. Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой», — рассказали в компании.
#Владислав Савончик
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