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Posted 10 апреля, 07:08

Published 10 апреля, 07:08

Modified 10 апреля, 11:55

Updated 10 апреля, 11:55

В Овсянке открылась новая смотровая. Что там есть?

10 апреля 2024, 07:08

Журналисты показали, как выглядит новая смотровая в Овсянке

В поселке Овсянка возле Красноярска открылась новая смотровая площадка.

Новую локацию сняли журналисты телеканала «Прима».

Видео: t.me/prima_news.

Сейчас на смотровой уже доступны качели, барная стойка, лавочки, тент для отдыха и бесплатный бинокль.

Журналисты уточнили, что часть набережной уже работает, а часть откроется вместе с национальным центром имени Виктора Астафьева.

  • Строительство национального центра имени Астафьева началось в марте 2023 года недалеко от дома-музея писателя. В трехэтажном здании планируют разместить конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, интеллект-класс и детский центр.
  • Одна из особенностей будущего центра — имитация маяка, который будет хорошо виден всем проходящим по Енисею судам.
  • Глава Дивногорска Сергей Егоров говорил, что открытие запланировано на 1 мая 2024 года в честь 100-летия со дня рождения Виктора Астафьева. Сейчас в центр ищут новых сотрудников.
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#Анастасия Клундук#Видео#Люди#Общество#Красноярск#Набережная#Красноярский край#Открытие#Смотровая#Овсянка
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