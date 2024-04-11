Полиция проверит состояние лошадей на ипподроме «Мустанг»

Posted 11 апреля, 06:25
Published 11 апреля, 06:25
Modified 11 апреля, 08:03
Updated 11 апреля, 08:03
О состоянии лошадей рассказал очевидец. По его словам, в вольерах содержат около 40 животных, которые нуждаются в помощи, так как их якобы не выгуливают, плохо кормят и не ухаживают за ними.
Ранее в прокуратуре корреспонденту «Проспекта Мира» рассказали, что в ведомстве организовали проверку ветнадзора и Россельхознадзора.
При этом представительница ипподрома заявила, что у них нет проблем.
В полиции края сказали, что проверят условия содержания лошадей на ипподроме. В МВД уточнили, что к ним не поступало сообщений и заявлений по этому факту. Полицейские «инициативно зарегистрировали информацию».
По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.
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