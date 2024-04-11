В Красноярском крае сотрудников СУЭК вакцинируют против клещевого энцефалита

Posted 11 апреля, 06:18
Published 11 апреля, 06:18
Modified 11 апреля, 06:20
Updated 11 апреля, 06:20
«В горном производстве одна из особенностей — регулярная переэкскавация грунта, поэтому обработка промышленных территорий против насекомых бессмысленна. И для наших работников первой и единственно целесообразной защитой является именно иммунизация», — рассказала заместитель руководителя службы по охране здоровья и медицине труда АО «СУЭК-Красноярск» Валентина Хусаинова
В городах, где расположены предприятия СУЭК, случаев профессиональных заболеваний клещевым энцефалитом не было минимум с 2011 года — с момента старта корпоративной программы «Здоровье».
«Случаи присасывания клеща на горных работах редки, однако, по сложившейся практике, на предприятиях СУЭК в крае обязательную иммунизацию проходят сотрудники, чья деятельность связана с пребыванием в так называемой „зоне риска“ — вблизи зеленых массивов: персонал экскаваторов, электромонтеры линейных сооружений, путейцы, маркшейдеры», — отметила главный врач ведомственной медико-санитарной части «Угольщик» Ирина Зыкина.
Вакцинация проводится без отрыва от производства и очередей, в удобное для персонала время, в здравпунктах ведомственной медико-санитарной части «Угольщик», и бесплатно для работников.
На предприятиях СУЭК действует целый комплекс мероприятий по здоровьесбережению. Среди них — оснащение ведомственных медсанчастей и здравпунктов современным медицинским оборудованием, предоставление льготных путевок на санаторно-курортное лечение, вакцинация против гриппа и пневмонии, ежегодное динамическое наблюдение сотрудников, популяризация спорта и здорового образа жизни, меню здорового питания в рабочих столовых.
Благодаря таким мерам, трудопотери от заболеваний в СУЭК за 2010–2019 года снизились с 15 до 6,4 дней на одного работника, и, несмотря на влияние коронавирусной пандемии и ее последствия, за период 2020–2023 года — с 11,5 до 9,5 дней, особенно по заболеваниям органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.
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