В Красноярском крае сотрудников СУЭК вакцинируют против клещевого энцефалита

Благодаря таким мерам, трудопотери от заболеваний в СУЭК за 2010–2019 года снизились с 15 до 6,4 дней на одного работника, и, несмотря на влияние коронавирусной пандемии и ее последствия, за период 2020–2023 года — с 11,5 до 9,5 дней, особенно по заболеваниям органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.