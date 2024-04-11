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Posted 11 апреля, 01:12

Published 11 апреля, 01:12

Modified 11 апреля, 01:14

Updated 11 апреля, 01:14

В восьми районах края построят модульные гостиницы за 300 млн

В восьми районах края построят модульные гостиницы. Будет больше 200 номеров

11 апреля 2024, 01:12
Фото: агентство по туризму Красноярского края

В восьми районах края построят модульные гостиницы за 300 млн

В Красноярском крае построят модульные гостиницы, в которых суммарно будет 200 номеров. Появится они должны до конца 2024 года.

Об этом рассказали в агентстве по туризму края. Там определили 15 предпринимателей, которым предоставят субсидий на создание модульных гостиниц. Всего на возведение гостиниц потратят почти 300 миллионов рублей — это федеральные, краевые и собственные средства инвесторов.

Модульные отели будут обеспечены удобствами, электричеством, водоснабжением и водоотведением. Утверждается, что они смогут принимать гостей круглый год.

Модульные гостиницы — это быстровозводимые здания-конструкторы. Их собирают из готовых блок-контейнеров. Строительство таких гостиниц занимает от недели до двух месяцев.

Такие гостиницы появятся в Дивногорске и восьми районах края: Ачинском, Березовском, Абанском, Манском, Балахтинском, Ермаковском и Емельяновском.

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