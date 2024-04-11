В восьми районах края построят модульные гостиницы. Будет больше 200 номеров

Posted 11 апреля, 01:12
Published 11 апреля, 01:12
Modified 11 апреля, 01:14
Updated 11 апреля, 01:14
Об этом рассказали в агентстве по туризму края. Там определили 15 предпринимателей, которым предоставят субсидий на создание модульных гостиниц. Всего на возведение гостиниц потратят почти 300 миллионов рублей — это федеральные, краевые и собственные средства инвесторов.
Модульные отели будут обеспечены удобствами, электричеством, водоснабжением и водоотведением. Утверждается, что они смогут принимать гостей круглый год.
Модульные гостиницы — это быстровозводимые здания-конструкторы. Их собирают из готовых блок-контейнеров. Строительство таких гостиниц занимает от недели до двух месяцев.
Такие гостиницы появятся в Дивногорске и восьми районах края: Ачинском, Березовском, Абанском, Манском, Балахтинском, Ермаковском и Емельяновском.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93