В восьми районах края построят модульные гостиницы. Будет больше 200 номеров

Об этом рассказали в агентстве по туризму края. Там определили 15 предпринимателей, которым предоставят субсидий на создание модульных гостиниц. Всего на возведение гостиниц потратят почти 300 миллионов рублей — это федеральные, краевые и собственные средства инвесторов.