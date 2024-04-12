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Posted 12 апреля, 02:26

Published 12 апреля, 02:26

Modified 12 апреля, 10:06

Updated 12 апреля, 10:06

Мама увидела синяки на теле дочери по видеосвязи и обвинила няню в избиении

Няню обвинили в избиении 8-летней девочки. Мама увидела синяки во время видеозвонка

12 апреля 2024, 02:26
Фото: 1MI

Мама увидела синяки на теле дочери по видеосвязи и обвинила няню в избиении

В Сосновоборске няню обвинили в избиении восьмилетней девочки. Её мама в это время лежала в больнице

Как рассказали в полиции, к ним обратилась 41-летняя норильчанка — она сообщила, что её 8-летнюю дочь избила няня. Сообщается, что информация о травмах ребенка поступила МВД и из медучреждения.

41-летняя женщина оставила ребенка с няней, чтобы пройти лечение в больнице. Няню ей посоветовала знакомая.

Спустя несколько дней мама позвонила дочери по видеосвязи — во время общения она заметила на теле девочки синяки. Женщина сразу выписалась из больницы, вернулась домой, а потом обратилась в полицию.

Сейчас няню проверяют сотрудники МВД.

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