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Posted 12 апреля, 10:55

Published 12 апреля, 10:55

Modified 12 апреля, 10:57

Updated 12 апреля, 10:57

В Ачинске полиция изъяла весь алкоголь из бара, работавшего после теракта в «Крокусе»

В Ачинске полиция изъяла весь алкоголь из бара, работавшего после теракта в «Крокусе»

12 апреля 2024, 10:55
Фото: МВД24
В Ачинске полиция проверила бар Blood и изъяла оттуда весь алкоголь. Ранее местному депутату жаловались на то, что это заведение работало 23 марта — на следующий день после теракта в Crocus City Hall.

В краевой полиции рассказали, что к ним поступило сообщение от «неравнодушных граждан» о том, что в баре могут незаконно продавать алкоголь, в том числе несовершеннолетним. Полицейские приехали в заведение с проверкой и зафиксировали факт продажи пяти бутылок пива 15-летнему подростку.

Инспекторы ПДН собрали материал о продаже несовершеннолетнему спиртного (часть 2.1 статья 14.16 КоАП РФ). Сотруднику бара грозит штраф.

Кроме этого, полицейские проверили документы на продажу алкоголя и выяснили, что владелица в настоящий момент не имеет лицензии. Проводится проверка, сотрудники изъяли из бара весь алкоголь — это около 40 бутылок различных брендов.

По данным «Проспекта Мира», речь идет о баре Blood.

Ранее спикер горсовета Ачинска Сергей Никитин заявил, что получил «многочисленные жалобы» на этот бар, так как заведение работало 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокусе». К посту был прикреплен скриншот с сообщениями, которые, предположительно, писала владелица бара. В них она, например, указала, что «Москва — не Россия» и что ее сотрудники «хотят кушать» и получать зарплату.

Депутат тогда сказал, что «проинформирует правоохранительные органы».

Позднее предпринимательница написала в соцсетях, что в тот день у них не было развлекательной программы, а в день траура, 24 марта, они закрылись.

В соцсетях по-разному отнеслись к этой истории. Одни критиковали, другие отмечали, что в этот день работало не только это заведение, но и другие.

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