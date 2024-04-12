В Ачинске полиция изъяла весь алкоголь из бара, работавшего после теракта в «Крокусе»

Ранее спикер горсовета Ачинска Сергей Никитин заявил, что получил «многочисленные жалобы» на этот бар, так как заведение работало 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокусе». К посту был прикреплен скриншот с сообщениями, которые, предположительно, писала владелица бара. В них она, например, указала, что «Москва — не Россия» и что ее сотрудники «хотят кушать» и получать зарплату.