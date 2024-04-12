В Ачинске полиция изъяла весь алкоголь из бара, работавшего после теракта в «Крокусе»

Posted 12 апреля, 10:55
Published 12 апреля, 10:55
Modified 12 апреля, 10:57
Updated 12 апреля, 10:57
В краевой полиции рассказали, что к ним поступило сообщение от «неравнодушных граждан» о том, что в баре могут незаконно продавать алкоголь, в том числе несовершеннолетним. Полицейские приехали в заведение с проверкой и зафиксировали факт продажи пяти бутылок пива 15-летнему подростку.
Инспекторы ПДН собрали материал о продаже несовершеннолетнему спиртного (часть 2.1 статья 14.16 КоАП РФ). Сотруднику бара грозит штраф.
Кроме этого, полицейские проверили документы на продажу алкоголя и выяснили, что владелица в настоящий момент не имеет лицензии. Проводится проверка, сотрудники изъяли из бара весь алкоголь — это около 40 бутылок различных брендов.
По данным «Проспекта Мира», речь идет о баре Blood.
Ранее спикер горсовета Ачинска Сергей Никитин заявил, что получил «многочисленные жалобы» на этот бар, так как заведение работало 23 марта, на следующий день после теракта в «Крокусе». К посту был прикреплен скриншот с сообщениями, которые, предположительно, писала владелица бара. В них она, например, указала, что «Москва — не Россия» и что ее сотрудники «хотят кушать» и получать зарплату.
Депутат тогда сказал, что «проинформирует правоохранительные органы».
Позднее предпринимательница написала в соцсетях, что в тот день у них не было развлекательной программы, а в день траура, 24 марта, они закрылись.
В соцсетях по-разному отнеслись к этой истории. Одни критиковали, другие отмечали, что в этот день работало не только это заведение, но и другие.
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