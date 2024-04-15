Мэр рассказал, почему ремонт трамвайных путей финансирует город, а не «Мовиста»

Posted 15 апреля, 04:09
Published 15 апреля, 04:09
Modified 15 апреля, 04:11
Updated 15 апреля, 04:11
Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского Рабочего, 106 начали осенью 2023 года. Согласно данным закупки, на работы потратят почти 816,5 млн рублей. Источником финансирования при этом был указан городской бюджет.
Однако ремонтом сети должна была заниматься на свои деньги компания «Мовиста регионы Красноярск» — она заключила с городом концессионное соглашение. На вопрос, почему ремонтом занимается не концессионер, в мэрии ранее не ответили.
О концессии главу города спросили на интервью в издании Ngs24.ru. Логинов сообщил, что она «действительно была заключена больше года назад». Однако для работы нужно подписать еще документы.
«Концессия требует подписания еще трех дополнительных соглашений. И процесс переговоров по ним очень непростой. Во-первых, необходимо допсоглашение по финансовому закрытию. Во-вторых, нужно допсоглашение по исключению из концессии того самого участка путей на Красрабе, где сейчас идет ремонт, и замене его на другой».
Ремонт путей на Красноярском рабочем решили начать раньше этого, потому что работы нужно было провести «срочно».
«Этот участок был в аварийном состоянии, уклоны и перепады высот по трамвайным путям были избыточные, эксплуатировать подвижной состав было уже опасно. Не дожидаясь реализации концессии, мы были вынуждены сами ремонтировать участок, чтобы не произошло каких-то сложных, а может быть, и трагических ситуаций», — заявил глава города.
На вопрос, идет ли «Мовиста» навстречу в решении вопросов по соглашениям, мэр ответил, что компания делает это по возможности.
«Где-то идет, где-то не идет, где-то находится в обсуждениях со своими учредителями. На сегодняшний момент я не могу сказать, что процесс катится как по трамвайным путям, но мы находимся в переговорах».
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