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Posted 15 апреля, 01:34

Published 15 апреля, 01:34

Modified 15 апреля, 06:36

Updated 15 апреля, 06:36

Офисный центр на Красрабе хотят расширить и построить там паркинг

Офисный центр на Красрабе хотят расширить и построить там паркинг

15 апреля 2024, 01:34
Фото: 2gis.ru
Офисный центр на Красноярском рабочем, 141а хотят расширить за счет паркинга в четыре этажа.

К мэрии обратился собственник здания — «Торговый дом Евроэкспо». Он попросил разрешить ему построить объект с трехметровым отступом от границ земельного участка. По правилам, отступ должен быть шесть метров.

Собственник планирует провести реконструкцию офиса и пристроить к нему еще одно здание в три надземных этажа и один подземный — это будет парковка.

Мэрия проведет по этому вопросу публичные слушания.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Красноярский рабочий#Парковка#Офис
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