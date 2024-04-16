Электроотоплению нужна реконструкция сетей. Изучаем опыт соседей

Posted 16 апреля 2024, 10:07
Published 16 апреля 2024, 10:07
Modified 22 января, 03:54
Updated 22 января, 03:54
Эксперты подсчитали, что от 20 до 30% валовых выбросов в приземный слой воздуха (2-10 метров) — тот, в котором происходит основная жизнедеятельность — дает именно частный сектор.
Всего в границах Красноярска порядка 15 тысяч домов, которые отапливаются традиционными видами ресурсов — это уголь, дрова или пеллеты, а также электричеством.
Сегодня в рамках федеральной программы «Чистый воздух» Минэкологии края и администрация города предлагают частному сектору сразу несколько вариантов перехода на экологичные виды отопления: это установка современных автоматических котлов и газгольдеры. Еще одна инициатива — по переводу частных домов на электроотопление — поступила от компаний СГК и «Россети Сибирь».
В 2021 году СГК уже запустила пилотный проект «Новое тепло» в двух районах города: Покровке и Базаихе, его участниками стали 115 домовладений. И, как показывают результаты опроса, проведенного летом минувшего года проектным офисом «Чистый воздух», к ним готовы присоединиться как минимум 80% жителей частных домов.
Возникает вопрос: хватит ли мощностей существующих в Красноярске электросетей на всех? Насколько увеличится нагрузка на сети?
Время и деньги: что потребуется для перевода на электроотопление
Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин отмечает: если еще два года назад обсуждался в основном экологический эффект от перехода на электроотопление, то теперь ситуация поменялась.
Отопление дровами в регионах Сибири стало на одном уровне или даже дороже электроотопления. Поэтому некоторые самостоятельно переходят на электрокотлы, при этом зачастую без изменения технических условий. Учитывая тот факт, что жители выбирают электроотопление, актуализируется задача модернизации сетей. Старт которой должна дать очень тщательная, взвешенная оценка необходимых городу мощностей. Для этого потребуются проектно-сметные и изыскательские работы, в том числе подомовой обход всех участников перехода с анкетированием о квадратуре, способе отопления, имеющейся и реально потребляемой мощности.
«Мы знаем, что условный Иван Иванов живет в доме площадью 60 кв. м., планирует обогреваться теплым полом, имеет резерв в виде дровяной печи. Технические условия у него сейчас на 10 кВт. К ним надо добавить еще как минимум 6 кВт на бытовые приборы (из расчета 1 кВт на 10 кв. м. площади). Отдельного внимания потребует состояние внутренней электропроводки», — поясняет механизм расчетов Павел Акилин.
При этом, с его слов, в конечных планах модернизации электросетевого хозяйства нужно учитывать не только количество частных домов, которые предстоит перевести на электроотопление, но и дальнейшее развитие города — жилую застройку, соцобъекты, производства, малый бизнес.
Такой непростой, но очень важный путь уже пройден специалистами ПАО «Россети Сибирь» в Бурятии, где мастер-план развития Улан-Удэ изначально предусматривал перевод частного сектора на электроотопление и модернизацию объектов генерации.
По мнению генерального директора ПАО «Россети Сибирь», пилотной площадкой для расчетов в Красноярске по примеру Бурятии вполне мог бы стать частный сектор Покровки.
«Территория понятна и ограничена с точки зрения дальнейшего развития — там не появится новых энергоемких потребителей электроэнергии. При этом Покровка дымит на весь Красноярск. Предложим ей достойную альтернативу по отоплению — эффект почувствует большая часть жителей. Предварительно этот район мы уже просчитали. По состоянию на август 2023 года, на реконструкцию сетей для перевода на электроотопление 3,3 тысяч домов Покровки требуется около 1 млрд рублей и около года на реализацию проекта. Компенсация стоимости оборудования и электроэнергии — отдельно. Мы сейчас говорим только о реконструкции сети», — уточняет Павел Акилин.
Опыт соседей: Бурятия, Тыва, Хакасия
Бурятия
В Бурятии в стадии завершения проектно-сметные работы по переходу на электроотопление трех дачных некоммерческих товариществ (ДНТ), которые входят в пилотный проект. Финансирование в объеме 475,6 млн рублей выделено из регионального бюджета.
«Мы уже провели там обход-опрос населения и получили данные, какая мощность требуется людям, они учтены при проектировании. Следующий шаг — летом начнем строительно-монтажные работы в этих ДНТ. До конца года мы обеспечим возможность перевода на электроотопление 1 826 домохозяйств. К монтажу электроотопительного оборудования по заявкам жителей мы сможем приступить после получения Бурятией средств федеральных субсидий по проекту „Чистый воздух“, — рассказывает Павел Акилин.
Параллельно в рамках того же регионального финансирования продолжается разработка проектно-сметной документации по другим территориям частной жилой застройки Улан-Удэ, которые давно стали для владельцев постоянным местом проживания — это еще 12 613 домовладений.
Тыва
В Тыве переход на электроотопление рассматривается для части территории пригорода Кызыла. В настоящий момент проводится оценка затрат для перевода мкр. Вавилинский затон, левобережных и правобережных дач. Объем планируемой мощности — 31 МВт.
Хакасия
Хакасия вошла в федеральный проект «Чистый воздух» 1 сентября 2023 года, однако фактическая работа по переходу с печного отопления на альтернативные источники регионом началась несколькими годами ранее. В республике планируют комплексный подход в решении вопроса с экологией, при этом конкретных решений пока нет.
Электроотопление: выгодно, эстетично, экологично
В целом сибиряки положительно оценивают перевод домов на электроотопление, и руководствуются уже даже не только экологическим аспектом, а экономикой. Например, в Тыве за отопительный сезон в среднем уйдет 25 тысяч рублей на уголь, 35 тысяч на дрова, 30 тысяч — на отопление электричеством, — говорят местные жители.