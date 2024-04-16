Электроотоплению нужна реконструкция сетей. Изучаем опыт соседей

Отопление дровами в регионах Сибири стало на одном уровне или даже дороже электроотопления. Поэтому некоторые самостоятельно переходят на электрокотлы, при этом зачастую без изменения технических условий. Учитывая тот факт, что жители выбирают электроотопление, актуализируется задача модернизации сетей. Старт которой должна дать очень тщательная, взвешенная оценка необходимых городу мощностей. Для этого потребуются проектно-сметные и изыскательские работы, в том числе подомовой обход всех участников перехода с анкетированием о квадратуре, способе отопления, имеющейся и реально потребляемой мощности.