Красноярцы отметили день рождения стрельбой по машинам. Пистолет подарили

Об инциденте стало известно 14 апреля. Один из пострадавших обнаружил, что его автомобиль обстреляли, предположительно, из пневматического оружия. Машина стояла ночью на парковке возле строящегося дома по улице Петра Подзолкова, 22. До этого возле дома на Петра Подзолкова, 21 расстреляли другой автомобиль.