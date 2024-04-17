Красноярцы отметили день рождения стрельбой по машинам. Пистолет подарили

Posted 17 апреля, 02:25
Published 17 апреля, 02:25
Modified 17 апреля, 10:06
Updated 17 апреля, 10:06
Об инциденте стало известно 14 апреля. Один из пострадавших обнаружил, что его автомобиль обстреляли, предположительно, из пневматического оружия. Машина стояла ночью на парковке возле строящегося дома по улице Петра Подзолкова, 22. До этого возле дома на Петра Подзолкова, 21 расстреляли другой автомобиль.
Как уточнили в полиции, всего повредили стекла четырех автомобилей. Сумма ущерба сейчас устанавливается.
Предполагаемых нарушителей нашли — ими оказались четверо красноярцев 19-22 лет. Они были в гостях у своей знакомой и отмечали день рождения одного из них.
В какой-то момент молодые люди решили «проверить в действии» подаренный имениннику пневматический пистолет. Они поднялись на верхний этаж, вышли на общедомовой балкон и втроем по очереди стали стрелять по сторонам. После этого вернулись в квартиру.
Пневмопистолет изъяли и направили на экспертизу. Сотрудники полиции продолжают проверку.