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Posted 19 апреля 2024, 11:26

Published 19 апреля 2024, 11:26

Modified 28 января, 09:13

Updated 28 января, 09:13

Красноярка рассказала, чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить

Чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить? Рассказ красноярки

19 апреля 2024, 11:26
Фото: prmira.ru.

Красноярка рассказала, чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить

Казань — столица республики Татарстан. В этом городе смешались Запад и Восток: религии, архитектура, национальности, культура. Корреспондент «Проспекта Мира» слетала в апреле в Казань и рассказала, куда можно сходить, чем заняться, где вкусно поесть и во сколько обойдется поездка.

Апрель в Казани — время, когда можно гулять по городу часами, не боясь замерзнуть. Однако и желающих прилететь в столицу Татарстана не так много, а значит, вы сможете спокойно пройтись по улицам без толп туристов.

В начале апреля температура воздуха днем прогревалась до +12 и даже +15 градусов, к вечеру опускалась до +5-7. А вот с осадками мне не повезло — половину поездки было пасмурно и шел дождь.

Как одеваться

Советую приезжать в пальто или не слишком толстой куртке вместе с пуловером или свитером для дополнительного утепления. Лучше всего подойдут ботинки на толстой подошве, чтобы чувствовать себя комфортно во время прогулок по городу.

Не забудьте захватить с собой шапку, особенно если планируете выходить на прогулки утром или вечером. В это время года ветер с Волги может быть особенно пронизывающим.

Однако не стоит исключать того, что в один из дней выглянет солнце и вам захочется одеться полегче. Я была в пальто и надевала под низ кофту или футболку в зависимости от температуры на улице.

Фото: prmira.ru

Куда сходить

Мое первое приключение началось с посещения Казанского кремля — исторического комплекса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть не только древние стены и башни, но и великолепные соборы, такие как Благовещенский и Успенский.

Фото: prmira.ru

Еще одно историческое сокровище, которое стоит посетить в Казани, мечеть Кул-Шариф. Этот величественный храм, символизирующий мир и согласие, поражает красотой и величием. У меня создалось впечатления, что внутри мечети витает атмосфера священности и покоя. Время здесь будто останавливается, давая возможность почувствовать глубину истории и веру татарского народа.

Мечеть «Кул-Шариф» — главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани.
Мечеть «Кул-Шариф» — главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани.
Мечеть «Кул-Шариф» — главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани.
Мечеть «Кул-Шариф» — главная джума-мечеть республики Татарстан и города Казани.. Фото: prmira.ru

Самая старая улица в городе — улица Баумана, которую можно сравнить с московским Арбатом. Это классическая туристическая улица, где на каждом углу стоят кафе, сувернирные лавки, фонтаны, памятники и развлечения разного рода.

Однако мне не очень повезло — в городе как раз начался ремонтный сезон, поэтому почти вся улица оказалась раскопана. До некоторых мест приходилось буквально пробираться через рабочих и экскаваторы.

Обязательно советую подняться на колокольню Богоявленского собора. Она является самой высокой в Казани. В обычные дни можно совершить подъем на башню, и вам откроется красивая панорама.

Фото: prmira.ru

Еще одно место для прогулок и отдыха — набережная озера Кабан. Здесь можно просто прогуляться, сделать красивые фото, покормить чаек или сесть на скамейку и насладиться закатом над водой.

Фото: prmira.ru

А после советую погулять по Татарской слободе. Это исторический район Казани, возникший в результате разделения города в XVI веке.

Проходя по узким улочкам Старо-татарской слободы, ты буквально окунаешься в атмосферу восточного быта и культуры. Улицы, застроенные мечетями и домами татарских купцов, впечатляют и открывают новые грани в многообразии архитектурных стилей.

Для полного погружения я бы порекомендовала прогуляться с местным гидом, который расскажет об истории и культуре этого места.

Что попробовать

Неотъемлемой частью путешествия по Казани является знакомство с местной кухней. Татарская кухня разнообразна. Но главный символ татарской кулинарии — чак-чак. Это десерт, приготовленный из меда и муки и украшенный орехами. Чак-чак можно попробовать практически в любом месте в Казани.

Еще одно известное блюдо — эчпочмак — пирог с мясом, который подойдет для тех, кто предпочитает более сытные угощения.

Обязательно закажите татарский чай с молоком и медом, чтобы до конца прочувствовать местный колорит.

Фото: prmira.ru

Попробовать бюджетную татарскую кухню можно в сети «Кыстыбый» или «Тюбетей». А татарские блюда без изысков найдете почти в любой пекарне или супермаркетах «Бахетле». Если хочется чего-то подороже, то отправляйтесь в Tatar или «Артель».

Для любителей вкусного кофе я бы посоветовала заглянуть в кофейню казанских обжарщиков «Ботаника Coffee Roasters», Smorodina или «Ранняя пташка». Там можно выпить хороший кофе и вкусно позавтракать.

Бюджет

В апреле билет на самолет из Красноярска в Казань и обратно без багажа обойдется в районе 20 тысяч рублей.

Квартиру вместе с подругой мы снимали посуточно — 2 тысячи рублей на двоих за сутки. Одна поездка в метро по банковской карте обойдется в 38 рублей. Такси по городу — в 250-450 рублей.

Плотный завтрак в кофейне обходился в 1600 рублей на двоих. Перекус в течение дня — 600-800 рублей. А ужин в ресторане будет стоить не меньше 1000 рублей на человека.

За вход в музей придется отдать от 150 до 500 рублей. Если у вас вдруг есть студенческий, то выйдет дешевле.

Фото: prmira.ru

Что касается сувениров, то открытка или магнитик обойдутся в 100 рублей, чай — от 250 рублей, а знаменитый татарский чак-чак от 50 рублей и выше.

Последний не советую покупать в туристических магазинчиках. Это можно сделать в любом магазине города намного дешевле. Или заглянув в магазины Казанского хлебозавода № 3 — лучшее место, чтобы недорого закупиться национальными сладостями.

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