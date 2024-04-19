Чем заняться в Казани весной и сколько это будет стоить? Рассказ красноярки

Posted 19 апреля 2024, 11:26
Published 19 апреля 2024, 11:26
Modified 28 января, 09:13
Updated 28 января, 09:13
Апрель в Казани — время, когда можно гулять по городу часами, не боясь замерзнуть. Однако и желающих прилететь в столицу Татарстана не так много, а значит, вы сможете спокойно пройтись по улицам без толп туристов.
В начале апреля температура воздуха днем прогревалась до +12 и даже +15 градусов, к вечеру опускалась до +5-7. А вот с осадками мне не повезло — половину поездки было пасмурно и шел дождь.
Советую приезжать в пальто или не слишком толстой куртке вместе с пуловером или свитером для дополнительного утепления. Лучше всего подойдут ботинки на толстой подошве, чтобы чувствовать себя комфортно во время прогулок по городу.
Не забудьте захватить с собой шапку, особенно если планируете выходить на прогулки утром или вечером. В это время года ветер с Волги может быть особенно пронизывающим.
Однако не стоит исключать того, что в один из дней выглянет солнце и вам захочется одеться полегче. Я была в пальто и надевала под низ кофту или футболку в зависимости от температуры на улице.
Мое первое приключение началось с посещения Казанского кремля — исторического комплекса, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть не только древние стены и башни, но и великолепные соборы, такие как Благовещенский и Успенский.
Еще одно историческое сокровище, которое стоит посетить в Казани, мечеть Кул-Шариф. Этот величественный храм, символизирующий мир и согласие, поражает красотой и величием. У меня создалось впечатления, что внутри мечети витает атмосфера священности и покоя. Время здесь будто останавливается, давая возможность почувствовать глубину истории и веру татарского народа.
Самая старая улица в городе — улица Баумана, которую можно сравнить с московским Арбатом. Это классическая туристическая улица, где на каждом углу стоят кафе, сувернирные лавки, фонтаны, памятники и развлечения разного рода.
Однако мне не очень повезло — в городе как раз начался ремонтный сезон, поэтому почти вся улица оказалась раскопана. До некоторых мест приходилось буквально пробираться через рабочих и экскаваторы.
Обязательно советую подняться на колокольню Богоявленского собора. Она является самой высокой в Казани. В обычные дни можно совершить подъем на башню, и вам откроется красивая панорама.
Еще одно место для прогулок и отдыха — набережная озера Кабан. Здесь можно просто прогуляться, сделать красивые фото, покормить чаек или сесть на скамейку и насладиться закатом над водой.
А после советую погулять по Татарской слободе. Это исторический район Казани, возникший в результате разделения города в XVI веке.
Проходя по узким улочкам Старо-татарской слободы, ты буквально окунаешься в атмосферу восточного быта и культуры. Улицы, застроенные мечетями и домами татарских купцов, впечатляют и открывают новые грани в многообразии архитектурных стилей.
Для полного погружения я бы порекомендовала прогуляться с местным гидом, который расскажет об истории и культуре этого места.
Неотъемлемой частью путешествия по Казани является знакомство с местной кухней. Татарская кухня разнообразна. Но главный символ татарской кулинарии — чак-чак. Это десерт, приготовленный из меда и муки и украшенный орехами. Чак-чак можно попробовать практически в любом месте в Казани.
Еще одно известное блюдо — эчпочмак — пирог с мясом, который подойдет для тех, кто предпочитает более сытные угощения.
Обязательно закажите татарский чай с молоком и медом, чтобы до конца прочувствовать местный колорит.
Попробовать бюджетную татарскую кухню можно в сети «Кыстыбый» или «Тюбетей». А татарские блюда без изысков найдете почти в любой пекарне или супермаркетах «Бахетле». Если хочется чего-то подороже, то отправляйтесь в Tatar или «Артель».
Для любителей вкусного кофе я бы посоветовала заглянуть в кофейню казанских обжарщиков «Ботаника Coffee Roasters», Smorodina или «Ранняя пташка». Там можно выпить хороший кофе и вкусно позавтракать.
В апреле билет на самолет из Красноярска в Казань и обратно без багажа обойдется в районе 20 тысяч рублей.
Квартиру вместе с подругой мы снимали посуточно — 2 тысячи рублей на двоих за сутки. Одна поездка в метро по банковской карте обойдется в 38 рублей. Такси по городу — в 250-450 рублей.
Плотный завтрак в кофейне обходился в 1600 рублей на двоих. Перекус в течение дня — 600-800 рублей. А ужин в ресторане будет стоить не меньше 1000 рублей на человека.
За вход в музей придется отдать от 150 до 500 рублей. Если у вас вдруг есть студенческий, то выйдет дешевле.
Что касается сувениров, то открытка или магнитик обойдутся в 100 рублей, чай — от 250 рублей, а знаменитый татарский чак-чак от 50 рублей и выше.
Последний не советую покупать в туристических магазинчиках. Это можно сделать в любом магазине города намного дешевле. Или заглянув в магазины Казанского хлебозавода № 3 — лучшее место, чтобы недорого закупиться национальными сладостями.