Куда можно недорого полететь на майские праздники из Красноярска

Жители России будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. К этим выходным можно взять несколько отгулов и устроить себе небольшой отпуск. «Проспекта Мира» узнал, куда красноярцы могут выгодно слетать на майские праздники.

Генеральный директор туристической компании «Меридиан» ​Алена Грудякова рассказала корреспонденту «Проспекта Мира», что у красноярцев популярен внутренний туризм, особенно пляжные направления. «Купаться в это время в Черном или Каспийском морях еще рано (хотя некоторые отважные решаются зайти в холодную воду). Однако насладиться чистым горным воздухом или запахом магнолий, погреться на солнышке и поесть морепродуктов в местных ресторанах с бокалом вина — непревзойденное удовольствие». Цены на туры из Красноярска в Сочи на 7 дней начинаются от 30 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, туры в Дагестан — от 34 400 рублей. По словам Грудяковой, еще сейчас большой поток туристов летит или едет на Алтай. Экскурсионные туры начинаются от 45 тысяч рублей. «Для бюджетного сегмента туристов возможен просто отдых на базе отдыха с перелетом от 16 350 рублей за 8 дней. А для желающих совместить отдых и оздоровление предлагаем санатории Белокурихи от 80 тысяч рублей на персону». Эксперт отметила, что в этом году по-прежнему востребованы экскурсионные туры на Байкал. Тур на 6 дней с учетом дороги начинается от 30 300 рублей на персону. Третий год подряд особой популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург. Поездка на 7 дней обойдется в 26 300 рублей. В эту стоимость входят перелет и проживание. Есть еще вариант приобрести экскурсионные путешествия: «Санкт-Петербург от 50 тысяч рублей, Калининград от 49 900 рублей, экскурсионный тур по Золотому кольцу на 6 дней от 47 500 рублей с учетом перелета». Из зарубежных направлений красноярцам предлагают Турцию. Путевка на 8 ночей по системе «все включено» обойдется в 58 800 рублей. Еще один вариант — Таиланд. Тур на 6 ночей начинается от 74 200 рублей. Для более экономного отдыха подойдет Абхазия. Путевка на 7 дней начинается от 32 100 рублей. Китай тоже вошел в топ популярных направлений у красноярцев. Например, шоп-туры Хэйхэ «под ключ» из Красноярска на 7 дней начинаются от 34 тысяч рублей, лечебные туры в Удалянчи и Линьдянь на 10-12 дней— от 70 тысяч рублей. Читайте также: Как будут работать больницы в майские праздники. Публикуем график Эксперты рассказали, где можно недорого отдохнуть на майские праздники Как будем отдыхать на майские праздники в 2024 году? Публикуем календарь