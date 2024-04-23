25 сибиряков отправятся на море в честь 25-летия «Командора»

— С 18 апреля по 12 июня совершить покупки в «Хорошем», «Командоре» и «Аллее» на сумму от 600 рублей с использованием зарегистрированной карты «Копилка». В чеке должно быть не менее одного товара-участника акции, которые отмечены специальным выделителем.