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Posted 23 апреля, 03:00

Published 23 апреля, 03:00

Modified 23 апреля, 03:00

Updated 23 апреля, 03:00

25 сибиряков отправятся на море в честь 25-летия «Командора»

25 сибиряков отправятся на море в честь 25-летия «Командора»

23 апреля 2024, 03:00
Фото: Командор
Реклама. ООО ТС «Командор». erid: LjN8K4SGY
«Командор» запускает юбилейную акцию «Море зовет», приуроченную к 25-летию компании. У каждого покупателя есть шанс выиграть путешествие на море и получить бонусы на покупки в магазинах «Аллея», «Командор» и «Хороший».

Среди жителей Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва и Хакасия разыграют:

  • 25 путешествий каждое стоимостью 150 000 рублей,
  • 800 000 бонусов на карту «Копилка».

Для того чтобы принять участие в акции «Море зовет», нужно:

— С 18 апреля по 12 июня совершить покупки в «Хорошем», «Командоре» и «Аллее» на сумму от 600 рублей с использованием зарегистрированной карты «Копилка». В чеке должно быть не менее одного товара-участника акции, которые отмечены специальным выделителем.

— Зарегистрировать карту «Копилка» на сайте акции море-зовет.рф. Чекам, отвечающим условиям акции, будут автоматически в течение суток присваиваться номера. Их можно проверить, введя на сайте номер карты «Копилка».

Фото: Командор

Розыгрыши проведут с помощью приложения «Рандомайзер» 7 и 21 мая, 4 и 14 июня в 19:00 в прямом эфире на сайте море-зовет.рф и в группах ВКонтакте: «Командор», «Аллея», «Хороший».

«24 апреля компании „Командор“ исполняется 25 лет. В 1999 году открылся первый супермаркет „Командор“ на Партизана Железняка, а сейчас наша компания стала одной из крупнейших торговых сетей Сибири и открыла 450 магазинов в пяти регионах России. Проведение акции „Море зовет“ — подарок всем покупателям в честь нашего юбилея. Мы ценим каждого клиента и хотим разделить нашу радость со сибиряками. Очень рады, что у нас есть возможность отправить на море сразу 25 счастливчиков», — поделился руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
#Владислав Савончик
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