Новосибирск обошел Красноярск в рейтинге комфортности городов

Posted 23 апреля, 09:33
Published 23 апреля, 09:33
Modified 23 апреля, 09:37
Updated 23 апреля, 09:37
Авторы рейтинга оценивали города по индексу качества городской среды. Красноярск и Новосибирск включили в список 16 крупнейших городов страны, находящихся в условно комфортном климате.
Красноярск оказался на 12 строчке с 208 баллами из 360 возможных. Новосибирск занял 9 место с 219 баллами. Возглавила рейтинг Москва — 304 балла, замкнул рейтинг Омск — ему присудили 161 балл.
Индекс качества оценивает по десятибалльной системе 36 индикаторов качества городской среды. Эксперты учитывают состояние 6 пространств: улично-дорожную сеть, жилье, озелененные территории, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство.
Пространства оценивали по 6 критериям: безопасность, комфорт, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления. В городах, набравших больше 180 баллов, городская среда считается благоприятной.