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Posted 23 апреля, 09:33

Published 23 апреля, 09:33

Modified 23 апреля, 09:37

Updated 23 апреля, 09:37

Новосибирск обошел Красноярск в рейтинге комфортности городов

Новосибирск обошел Красноярск в рейтинге комфортности городов

23 апреля 2024, 09:33
Фото: prmira.ru
Минстрой РФ опубликовал рейтинг комфортности городов России за 2023 год.

Авторы рейтинга оценивали города по индексу качества городской среды. Красноярск и Новосибирск включили в список 16 крупнейших городов страны, находящихся в условно комфортном климате.

Красноярск оказался на 12 строчке с 208 баллами из 360 возможных. Новосибирск занял 9 место с 219 баллами. Возглавила рейтинг Москва — 304 балла, замкнул рейтинг Омск — ему присудили 161 балл.

Индекс качества оценивает по десятибалльной системе 36 индикаторов качества городской среды. Эксперты учитывают состояние 6 пространств: улично-дорожную сеть, жилье, озелененные территории, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство.

Пространства оценивали по 6 критериям: безопасность, комфорт, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления. В городах, набравших больше 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

  • Ранее критик из Новосибирска рассказал, почему рестораны Красноярска намного круче.
  • А другой новосибирский блогер заявил, что в Красноярске меньше грязи и пыли.
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#Никита Алексеев#Город#Общество#Красноярск#Рейтинг
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