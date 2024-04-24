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Posted 24 апреля, 03:38

Published 24 апреля, 03:38

Modified 24 апреля, 03:49

Updated 24 апреля, 03:49

Телеведущий Максим Гуревич получил условный срок

Телеведущий Максим Гуревич получил условный срок

24 апреля 2024, 03:38
Фото: прокуратура Красноярского края
В Красноярске телеведущему Максиму Гуревичу вынесли приговор по делу о «махинациях с церемонией награждения одаренных детей».

Гуревича судили за мошенничество (часть 4 статья 159 УК РФ). По версии следствия, Гуревич как директор ивент-компании «Современное производство» вместе с исполнительным директором Екатериной Романюк похитил 3,4 миллиона бюджетных рублей, которые выделили на мероприятия для одаренных детей.

Гуревич и Романюк якобы присвоили себе 2 миллиона, а 1,5 миллиона потратили на два мероприятия. По данным СК, награждение детей провели в «усеченном формате», а подарки для них купили на меньшую сумму. Далее представителей компании обвиняют в том, что они предоставили в министерство спорта края фиктивные договоры и отчеты.

В последнем слове Гуревич сказал, что вину признает и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы:

«Хотел сделать это событие лучше, чем всегда, важнее, интереснее не только для детей и спортивной общественности», — приводит слова Гуревича прокуратура.

В итоге суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Романюк получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

В прокуратуре отметили, что собираются проверит приговор на наличие оснований для его обжалования. Прокуратура запрашивала телеведущему наказание в три года колонии общего режима.

Ранее сотрудники красноярских СМИ и другие красноярцы писали сообщения в поддержку Максима Гуревича и указывали на «сомнительные обвинения». Один из адвокатов Гуревича заявлял, что в деле были нарушения, «дикие перегибы и формализм».

Бывшего замминистра спорта края Романа Сотникова будут судить по этому делу. Его подозревают в том, что он заранее сообщил Гуревичу о тендере на проведение мероприятия.

#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Приговор#Прокуратура#Максим Гуревич#Уголовное дело
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