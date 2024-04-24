Телеведущий Максим Гуревич получил условный срок

Posted 24 апреля, 03:38
Published 24 апреля, 03:38
Modified 24 апреля, 03:49
Updated 24 апреля, 03:49
Гуревича судили за мошенничество (часть 4 статья 159 УК РФ). По версии следствия, Гуревич как директор ивент-компании «Современное производство» вместе с исполнительным директором Екатериной Романюк похитил 3,4 миллиона бюджетных рублей, которые выделили на мероприятия для одаренных детей.
Гуревич и Романюк якобы присвоили себе 2 миллиона, а 1,5 миллиона потратили на два мероприятия. По данным СК, награждение детей провели в «усеченном формате», а подарки для них купили на меньшую сумму. Далее представителей компании обвиняют в том, что они предоставили в министерство спорта края фиктивные договоры и отчеты.
В последнем слове Гуревич сказал, что вину признает и попросил назначить наказание, не связанное с лишением свободы:
«Хотел сделать это событие лучше, чем всегда, важнее, интереснее не только для детей и спортивной общественности», — приводит слова Гуревича прокуратура.
В итоге суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Романюк получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
В прокуратуре отметили, что собираются проверит приговор на наличие оснований для его обжалования. Прокуратура запрашивала телеведущему наказание в три года колонии общего режима.
Бывшего замминистра спорта края Романа Сотникова будут судить по этому делу. Его подозревают в том, что он заранее сообщил Гуревичу о тендере на проведение мероприятия.