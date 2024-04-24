Телеведущий Максим Гуревич получил условный срок

Гуревич и Романюк якобы присвоили себе 2 миллиона, а 1,5 миллиона потратили на два мероприятия. По данным СК, награждение детей провели в «усеченном формате», а подарки для них купили на меньшую сумму. Далее представителей компании обвиняют в том, что они предоставили в министерство спорта края фиктивные договоры и отчеты.