Две тысячи за килограмм! Узнали, сколько стоит клубника в Красноярске и где её купить

Posted 25 апреля 2024, 10:47
Published 25 апреля 2024, 10:47
Modified 14 марта, 06:35
Updated 14 марта, 06:35
Не в сезон магазины чаще всего предлагают ягоды из Израиля, Египта, Ирана, Азербайджана. С февраля по май сезон клубники в Турции — сейчас в Красноярске в основном продают клубнику из этой стран.
Кроме того, в конце апреля—мае сезон клубники начинается в южных регионах России стартует в мае В мае–июне на прилавках может появиться клубника из Узбекистана.
Найти клубнику в магазинах «Красный Яр», «Командор» и «Магнит» мы не смогли. Однако, как рассказали «ПМ» жители, в «Магните» они видели клубнику несколько дней назад — стоимость была около 300 рублей за 200 граммов.
Клубнику мы смогли найти в двух гипермаркетах — «О’кей» и «Лента» и в доставке «Самокат».
Корреспондент «ПМ» был в этом магазине в поисках клубники дважды — 23 и 24 апреля: в первый день полка с ягодой была пуста. Работник зала нам пояснил, что её разобрали, а новые упаковки еще выложить не успели.
Во второй день мы заметили свежую клубнику. На полках было два варианта — в контейнерах весом 200 граммов за 409,9 рубля и 250 граммов за 349,9 рубля. В пересчете на килограмм это 2049,5 и 1399,6 рубля соответственно.
Первая клубника, кстати, оказалась самой дорогой из тех, что мы нашли во всех магазинах.
Судя по этикеткам, клубника одного и того же производителя из Армении. Единственное отличие — та, что дороже, упакована в контейнер в виде сердца.
В некоторых прямоугольных контейнерах ягоды были с темными пятнами, а вот в упаковках подороже плохих ягод почти не было.
В этом магазине был только один вариант — клубника из Турции в контейнерах по 250 граммов. Стоит такая упаковка 299,9 рубля по скидке и 421,9 рубля без — 1199,6 или 1687,6 рубля за килограмм соответственно.
Выбирать стоит внимательно: в нескольких контейнерах ягоды были с намеками на гниль или полузеленые. Но были и хорошие упаковки.
В этом сервисе доставки были доступны две позиции свежей клубники — 200 граммов за 399 рублей (по скидке — 329 рублей) и 250 граммов за 259 рублей. За килограмм выходит 1995 рублей и 1036 рублей соответственно.
Производителем указана Россия.
Заказать ягоду мы не успели — пока делали заказ, товар закончился. На следующий день он не появился.
В поисках клубники мы пришли на Енисейский привоз. В нескольких павильонах нам сообщили, что ягоды в наличии еще нет.
Однако в трех павильонах, в которые мы заглянули, ягода была — её пока выставляют у кассы в небольших открытых контейнерах. Как нам пояснил один из продавцов, если нам нужно больше ягоды, могут вынести еще.
Стоимость за такую порцию ягоды была во всех точках разная — около 450–490 рублей. Во всех точках продавцы говорили, что ягода из Турции.
Корреспондент «ПМ» не удержалась и купила и себе ягод. За 560 граммов вышло 490 рублей, то есть 850 рублей за килограмм. Продавец заявил, что стоимость на самом деле выше — 1000 рублей за килограмм, но сказал, что: «Вам, девушка, отдам дешевле. Берите».
В группе «Енисейского привоза» мы нашли объявления о продаже клубники и другими павильонами — есть цены 1,3 тысячи рублей и 700 рублей за килограмм.
В краевом Роспотребнадзоре советуют начать выбор с осмотра ягоды на предмет механических повреждений и дефектов. Помятость, говорят специалисты, может быть признаком долгого хранения и указывать на то, что товар «не слишком свежий».
Ягоды должны иметь однородную окраску — равномерно яркую, без повреждений. Мякоть должна быть упругой, а плодоножки — эластичными, от ягоды отделяться с усилием.
Руководствоваться принципом «чем больше, тем слаще и сочней» в ведомстве не советуют.
Хранить ягоды следует в холодильнике без предварительного мытья — помыть их нужно перед употреблением проточной водой.