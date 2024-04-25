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Posted 25 апреля 2024, 10:47

Published 25 апреля 2024, 10:47

Modified 14 марта, 06:35

Updated 14 марта, 06:35

В Красноярске клубника стоит до двух тысяч рублей за килограмм

Две тысячи за килограмм! Узнали, сколько стоит клубника в Красноярске и где её купить

25 апреля 2024, 10:47
Фото: prmira.ru.

В Красноярске клубника стоит до двух тысяч рублей за килограмм

«Проспект Мира» узнал, где и за сколько сейчас продают клубнику в Красноярске и как её правильно выбрать — собрали всю информацию в этом тексте.

Откуда сейчас привозят клубнику?

Не в сезон магазины чаще всего предлагают ягоды из Израиля, Египта, Ирана, Азербайджана. С февраля по май сезон клубники в Турции — сейчас в Красноярске в основном продают клубнику из этой стран.

Кроме того, в конце апреля—мае сезон клубники начинается в южных регионах России стартует в мае В мае–июне на прилавках может появиться клубника из Узбекистана.

Клубника в супермаркетах Красноярска: цены и наличие

Найти клубнику в магазинах «Красный Яр», «Командор» и «Магнит» мы не смогли. Однако, как рассказали «ПМ» жители, в «Магните» они видели клубнику несколько дней назад — стоимость была около 300 рублей за 200 граммов.

Клубнику мы смогли найти в двух гипермаркетах — «О’кей» и «Лента» и в доставке «Самокат».

О’кей

Корреспондент «ПМ» был в этом магазине в поисках клубники дважды — 23 и 24 апреля: в первый день полка с ягодой была пуста. Работник зала нам пояснил, что её разобрали, а новые упаковки еще выложить не успели.

Во второй день мы заметили свежую клубнику. На полках было два варианта — в контейнерах весом 200 граммов за 409,9 рубля и 250 граммов за 349,9 рубля. В пересчете на килограмм это 2049,5 и 1399,6 рубля соответственно.

Первая клубника, кстати, оказалась самой дорогой из тех, что мы нашли во всех магазинах.

Такой ассортимент клубники в «О'кее»
Такой ассортимент клубники в «О’кее»
Такой ассортимент клубники в «О'кее». Фото: prmira.ru

Судя по этикеткам, клубника одного и того же производителя из Армении. Единственное отличие — та, что дороже, упакована в контейнер в виде сердца.

Разница только в упаковке и весе — вся остальная информация на этикетках одинаковая.
Разница только в упаковке и весе — вся остальная информация на этикетках одинаковая.
Разница только в упаковке и весе — вся остальная информация на этикетках одинаковая.. Фото: prmira.ru

В некоторых прямоугольных контейнерах ягоды были с темными пятнами, а вот в упаковках подороже плохих ягод почти не было.

Некоторые ягоды в упаковке выгляди уже испортившимися.
Некоторые ягоды в упаковке выгляди уже испортившимися.
Некоторые ягоды в упаковке выгляди уже испортившимися.. Фото: prmira.ru

Лента

В этом магазине был только один вариант — клубника из Турции в контейнерах по 250 граммов. Стоит такая упаковка 299,9 рубля по скидке и 421,9 рубля без — 1199,6 или 1687,6 рубля за килограмм соответственно.

Такой ассортимент клубники в «Ленте»
Такой ассортимент клубники в «Ленте»
Такой ассортимент клубники в «Ленте»
Такой ассортимент клубники в «Ленте». Фото: prmira.ru

Выбирать стоит внимательно: в нескольких контейнерах ягоды были с намеками на гниль или полузеленые. Но были и хорошие упаковки.

На некоторых ягодах есть пятна или помятые места
На некоторых ягодах есть пятна или помятые места
На некоторых ягодах есть пятна или помятые места. Фото: prmira.ru

Самокат

В этом сервисе доставки были доступны две позиции свежей клубники — 200 граммов за 399 рублей (по скидке — 329 рублей) и 250 граммов за 259 рублей. За килограмм выходит 1995 рублей и 1036 рублей соответственно.

Производителем указана Россия.

Такой ассортимент клубники в «Самокате»
Такой ассортимент клубники в «Самокате»
Такой ассортимент клубники в «Самокате». Фото: sbermarket.ru

Заказать ягоду мы не успели — пока делали заказ, товар закончился. На следующий день он не появился.

Клубника на рынке Красноярска: цены и наличие

В поисках клубники мы пришли на Енисейский привоз. В нескольких павильонах нам сообщили, что ягоды в наличии еще нет.

Однако в трех павильонах, в которые мы заглянули, ягода была — её пока выставляют у кассы в небольших открытых контейнерах. Как нам пояснил один из продавцов, если нам нужно больше ягоды, могут вынести еще.

Вот в таких контейнерах продают клубнику на рынке
Вот в таких контейнерах продают клубнику на рынке
Вот в таких контейнерах продают клубнику на рынке. Фото: prmira.ru

Стоимость за такую порцию ягоды была во всех точках разная — около 450–490 рублей. Во всех точках продавцы говорили, что ягода из Турции.

450–490 рублей — стоимость такого контейнера с клубникой
450–490 рублей — стоимость такого контейнера с клубникой. Фото: prmira.ru

Корреспондент «ПМ» не удержалась и купила и себе ягод. За 560 граммов вышло 490 рублей, то есть 850 рублей за килограмм. Продавец заявил, что стоимость на самом деле выше — 1000 рублей за килограмм, но сказал, что: «Вам, девушка, отдам дешевле. Берите».

Клубника оказалась довольно вкусной!
Клубника оказалась довольно вкусной!. Фото: prmira.ru

В группе «Енисейского привоза» мы нашли объявления о продаже клубники и другими павильонами — есть цены 1,3 тысячи рублей и 700 рублей за килограмм.

Как правильно выбрать клубнику и как её хранить?

В краевом Роспотребнадзоре советуют начать выбор с осмотра ягоды на предмет механических повреждений и дефектов. Помятость, говорят специалисты, может быть признаком долгого хранения и указывать на то, что товар «не слишком свежий».

Ягоды должны иметь однородную окраску — равномерно яркую, без повреждений. Мякоть должна быть упругой, а плодоножки — эластичными, от ягоды отделяться с усилием.

Руководствоваться принципом «чем больше, тем слаще и сочней» в ведомстве не советуют.

Хранить ягоды следует в холодильнике без предварительного мытья — помыть их нужно перед употреблением проточной водой.

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