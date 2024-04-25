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Posted 25 апреля, 09:26

Published 25 апреля, 09:26

Modified 5 сентября, 03:42

Updated 5 сентября, 03:42

Мэрия Красноярска пообещала еженедельно отчитываться о стройке развязки из Пашенного

Мэрия Красноярска пообещала еженедельно отчитываться о стройке развязки из Пашенного

25 апреля 2024, 09:26
Фото: t.me/gradvestnik
В департаменте градостроительства мэрии Красноярска заявили, что будут каждую неделю публиковать новости о том, как идет работа по строительству развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост.

В понедельник, 23 апреля, появилась первая публикация. В ней сообщили, что на участке сейчас убирают мягкий грунт и утрамбовывают новый, более плотный, также строители ограждают периметр Речного порта.

Ранее мэр Владислав Логинов заявил, что департамент градостроительства ведет ежедневный контроль работ на участке и «прорабатывает решения, чтобы соблюсти заявленные сроки открытия движения по развязке».

Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности.

«Работы сейчас останавливает согласование переноса ЛЭП, которым занимается МРСК и правительство края, и выкуп частных земельных участков. Если эти работы завершатся в необходимый срок, срыва строительства дороги не будет», — сообщили представители мэрии в начале апреля.
  • Строительство объекта началось еще в 2022 году, а его сдача планировалась 10 октября 2023 года. Сроки сдвигались не только из-за проблем с размещением ЛЭП, но и из-за затянувшихся разбирательств с собственниками земли и объектов.
  • Стоимость контракта на постройку развязки — 162 млн рублей.
  • Жители микрорайона Пашенный неоднократно жаловались на пробки на Семафорной. Из Пашенного есть всего два выезда — один на Семафорной через Матросова и другой на Ярыгинской набережной через остров Отдыха.
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#Владислав Савончик#Пашенный#Развязка#Николаевский мост#Мэрия Красноярска#Владислав Логинов#Администрация
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