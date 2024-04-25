Мэрия Красноярска пообещала еженедельно отчитываться о стройке развязки из Пашенного

Posted 25 апреля, 09:26
Published 25 апреля, 09:26
Modified 5 сентября, 03:42
Updated 5 сентября, 03:42
В понедельник, 23 апреля, появилась первая публикация. В ней сообщили, что на участке сейчас убирают мягкий грунт и утрамбовывают новый, более плотный, также строители ограждают периметр Речного порта.
Ранее мэр Владислав Логинов заявил, что департамент градостроительства ведет ежедневный контроль работ на участке и «прорабатывает решения, чтобы соблюсти заявленные сроки открытия движения по развязке».
Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности.
«Работы сейчас останавливает согласование переноса ЛЭП, которым занимается МРСК и правительство края, и выкуп частных земельных участков. Если эти работы завершатся в необходимый срок, срыва строительства дороги не будет», — сообщили представители мэрии в начале апреля.