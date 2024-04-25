Одноглавая модель управления Мурманска заработает в новом созыве Совета депутатов

Posted 25 апреля, 17:32
Published 25 апреля, 17:32
Modified 25 апреля, 17:33
Updated 25 апреля, 17:33
Согласно новым правилам, глава городского округа будет избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Он также возглавит местную администрацию и будет нести полную ответственность за оперативное и своевременное решение вопросов городской жизни, пишет b-port.com.
Ожидается, что новая система позволит муниципальной власти эффективно работать, оперативно отвечать на запросы граждан, решать их проблемы и строить более эффективную вертикаль управления городом. В результате будет достигнута централизация власти и быстрое принятие управленческих решений.
Мнение жителей Мурманска о целесообразности такой системы управления было выслушано в рамках общественных слушаний. После опубликования ряда изменений в Уставе, новая модель управления начнёт действовать в седьмом созыве Совета депутатов города.