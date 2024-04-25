Одноглавая модель управления Мурманска заработает в новом созыве Совета депутатов

В 2023 году в Устав Мурманска были внесены изменения, связанные с переходом к одноглавой модели управления муниципалитетом. Глава муниципального образования Игорь Морарь сообщил об этом в ходе отчёта о работе.

Согласно новым правилам, глава городского округа будет избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Он также возглавит местную администрацию и будет нести полную ответственность за оперативное и своевременное решение вопросов городской жизни, пишет b-port.com. Ожидается, что новая система позволит муниципальной власти эффективно работать, оперативно отвечать на запросы граждан, решать их проблемы и строить более эффективную вертикаль управления городом. В результате будет достигнута централизация власти и быстрое принятие управленческих решений. Мнение жителей Мурманска о целесообразности такой системы управления было выслушано в рамках общественных слушаний. После опубликования ряда изменений в Уставе, новая модель управления начнёт действовать в седьмом созыве Совета депутатов города.