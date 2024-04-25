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Posted 25 апреля, 17:32

Published 25 апреля, 17:32

Modified 25 апреля, 17:33

Updated 25 апреля, 17:33

Одноглавая модель управления Мурманска заработает в новом созыве Совета депутатов

25 апреля 2024, 17:32
В 2023 году в Устав Мурманска были внесены изменения, связанные с переходом к одноглавой модели управления муниципалитетом. Глава муниципального образования Игорь Морарь сообщил об этом в ходе отчёта о работе.

Согласно новым правилам, глава городского округа будет избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Он также возглавит местную администрацию и будет нести полную ответственность за оперативное и своевременное решение вопросов городской жизни, пишет b-port.com.

Ожидается, что новая система позволит муниципальной власти эффективно работать, оперативно отвечать на запросы граждан, решать их проблемы и строить более эффективную вертикаль управления городом. В результате будет достигнута централизация власти и быстрое принятие управленческих решений.

Мнение жителей Мурманска о целесообразности такой системы управления было выслушано в рамках общественных слушаний. После опубликования ряда изменений в Уставе, новая модель управления начнёт действовать в седьмом созыве Совета депутатов города.

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