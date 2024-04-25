Студенты «хотели посмеяться» над двумя бездомными и забили их в общественном туалете

Posted 25 апреля, 07:41
Published 25 апреля, 07:41
Modified 25 апреля, 07:43
Updated 25 апреля, 07:43
Утром 22 января в полицию поступило сообщение от уборщицы, которая рассказала, что нашла в туалете двоих мужчин с травмами в области головы. На полу были следы крови. Один из мужчин не подавал признаков жизни, второго доставили в больницу, где он скончался.
Полицейские установили личности погибших — это были двое местных жителей 46 и 47 лет. Предварительно, они были бездомными. Подозреваемых в избиении жителей — 17-летнего и 19-летнего студентов местного техникума — задержали.
В прокуратуре рассказали подробнее о показаниях студентов. Они рассказали, что были пьяны и около часа ночи шли мимо общественного туалета. Там они увидели двух бездомных мужчин. Студенты стали с ними разговаривать — завязалась ссора.
«Через несколько минут они вернулись в туалет. Обнаружив мужчин на месте, уже с кулаками набросились на них и нанесли удары по телу и голове. Пострадавшие не оказывали сопротивления и упали на пол. Уже лежачих студенты пинали ногами, целясь им в голову», — сообщают в прокуратуре.
После этого студенты сходили в магазин за пивом, выпили и вернулись в туалет, «чтобы продолжить издевательства». После избиения они стянули с бездомных одежду, ударили об их головы стеклянными бутылками, положили друг на друга и убежали.
Студенты пояснили, что просто собирались «посмеяться» над бездомными.
Прокурор утвердил молодым людям обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (часть 4 статья 111 УК РФ). Дело передали в суд.