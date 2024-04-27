Алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки. Ему предстоит долгое лечение

Сотрудникам полиции хозяйка после этого сказала, что алабай повредил сустав на прогулке, поэтому она решила отвезти его к ветеринару, однако из-за больной лапы животное не смогло запрыгнуть в багажник. Женщина заявила, что пыталась погрузить собаку, но не смогла и привязала ее к машине.