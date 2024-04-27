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Posted 27 апреля, 01:05

Published 27 апреля, 01:05

Modified 27 апреля, 02:55

Updated 27 апреля, 02:55

В Красноярске алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки

Алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки. Ему предстоит долгое лечение

27 апреля 2024, 01:05
Фото: vk.com/alabai_mylife_krasnoyarsk

В Красноярске алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки

Алабая, которого привязали к машине и протащили по дороге, забрали у хозяйки. Сейчас он в клинике — его будут лечить несколько месяцев.

На днях в соцсетях появилось видео, как в районе Вавилова, 27 женщина привязала собаку к машине и поехала. Один из очевидцев обратился в полицию.

Сотрудникам полиции хозяйка после этого сказала, что алабай повредил сустав на прогулке, поэтому она решила отвезти его к ветеринару, однако из-за больной лапы животное не смогло запрыгнуть в багажник. Женщина заявила, что пыталась погрузить собаку, но не смогла и привязала ее к машине.

Затем, по ее словам, она поехала к дому своего внука на Затонской, чтобы он помог погрузить собаку в автомобиль. Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала машину и повела алабая пешком. Эта история попала в СМИ и вышла на федеральный уровень.

Как сообщили волонтеры из Центра помощи бездомным алабаям, сейчас Сармат — так зовут пса — находится у них. Бывшая хозяйка призналась, что по состоянию здоровья не может содержать собаку, и подписала договор о передаче пса.

Пока алабай будет находиться в стационаре клиники — там ему сделают анализы и будут ухаживать.

«Впереди долгие месяцы восстановления от здоровья физического до спокойствия душевного!» — пишут волонтеры.
Фото: vk.com/alabai_mylife_krasnoyarsk

Как отметили волонтеры, бывшая владелица внесла «финансовую помощь на лечение» Пока Сармат проходит лечение, ему будут искать новый дом.

В МВД сообщили, что продолжают проводить проверку по факту заявления от очевидца.

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