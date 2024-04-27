Алабая, которого привязали к машине, забрали у хозяйки. Ему предстоит долгое лечение

Posted 27 апреля, 01:05
Published 27 апреля, 01:05
Modified 27 апреля, 02:55
Updated 27 апреля, 02:55
На днях в соцсетях появилось видео, как в районе Вавилова, 27 женщина привязала собаку к машине и поехала. Один из очевидцев обратился в полицию.
Сотрудникам полиции хозяйка после этого сказала, что алабай повредил сустав на прогулке, поэтому она решила отвезти его к ветеринару, однако из-за больной лапы животное не смогло запрыгнуть в багажник. Женщина заявила, что пыталась погрузить собаку, но не смогла и привязала ее к машине.
Затем, по ее словам, она поехала к дому своего внука на Затонской, чтобы он помог погрузить собаку в автомобиль. Проехав некоторое расстояние, женщина припарковала машину и повела алабая пешком. Эта история попала в СМИ и вышла на федеральный уровень.
Как сообщили волонтеры из Центра помощи бездомным алабаям, сейчас Сармат — так зовут пса — находится у них. Бывшая хозяйка призналась, что по состоянию здоровья не может содержать собаку, и подписала договор о передаче пса.
Пока алабай будет находиться в стационаре клиники — там ему сделают анализы и будут ухаживать.
«Впереди долгие месяцы восстановления от здоровья физического до спокойствия душевного!» — пишут волонтеры.
Как отметили волонтеры, бывшая владелица внесла «финансовую помощь на лечение» Пока Сармат проходит лечение, ему будут искать новый дом.
В МВД сообщили, что продолжают проводить проверку по факту заявления от очевидца.