Что не так с красноярскими дорогами? А практически всё! Послушайте зампрокурора

Как показала проверка, в деятельности автошкол есть серьезные нарушения. Самое основное — ученикам дают неполную программу обучения. Они либо посещают занятия не системно, либо не приходят вовсе. Но учащимся предоставляют документы, которые позволяют им сдать на водительские права. Кроме того, были выявлены нарушения при проведении практического курса вождения.