Что не так с красноярскими дорогами? А практически всё! Послушайте зампрокурора

Posted 27 апреля, 07:53
Published 27 апреля, 07:53
Modified 1 мая, 09:34
Updated 1 мая, 09:34
Прокуратура Красноярского края проверила состояние дорог и нашла больше 700 нарушений. Во время проверки выяснилось, что более 10 тысяч километров федеральных и региональных автодорог не отвечают нормативным требованиям, в том числе четверть протяженности трасс P-255 «Сибирь» и P-257 «Енисей».
Сейчас в крае изношено свыше 7,5 тысячи километров муниципальных дорог. В Красноярске ремонта требует более 60% улично-дорожной сети города. В ведомстве заявили, что в Красноярске не меняется доля разбитых дорог, несмотря на ежегодное увеличение финансирования на их содержание и ремонт.
По данным ведомства, в 2023 году было зарегистрировано почти 3 тысячи ДТП, больше 3 600 пострадавших и 297 погибших.
Первый заместитель прокурора края Виталий Степанов в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что в масштабах России эти цифры составляют 2%, однако для Красноярского края это существенно.
«Для сравнения, в результате умышленных убийств во всем регионе погибли 217 человек. Проверка и анализ ДТП показали, что чуть более 200 ДТП совершено автомобилистами, у которых стаж менее 2 лет».
Как показала проверка, в деятельности автошкол есть серьезные нарушения. Самое основное — ученикам дают неполную программу обучения. Они либо посещают занятия не системно, либо не приходят вовсе. Но учащимся предоставляют документы, которые позволяют им сдать на водительские права. Кроме того, были выявлены нарушения при проведении практического курса вождения.
Виталий Степанов сообщил, что прокуратура внесла представления автошколам. Если нарушения не будут устранены, то ведомство поставит вопрос о лишении лицензии этих организаций.
Во время интервью первый зампрокурора края заявил, что проверка показала многочисленные нарушения в дорожной сети Красноярского края.
«Самое элементарное — ненормативное состояние дорог (выбоины, колеи, отсутствие освещения, пешеходных переходов и их нахождение в ненормативном состоянии). Также были обнаружены нарушения при организации ремонта дорог. Например, для проведения ремонта в летний период необходимо проведение конкурса, однако заказчик конкурс не проводил и заключал договор с понравившимся ему подрядчиком. Прокуратура собрала все материалы и уже направила в антимонопольную службу».
Степанов заявил о влиянии состояния дорог на аварийность. Он подчеркнул, что существует прямая причина ДТП, но есть и косвенная.
«Основной причиной всегда является нарушение ПДД водителем, но сопутствующей причиной может быть ненадлежащее состояние дорожной сети. Например, водитель для того, чтобы объехать яму, вынужден выехать на полосу встречного движения или на правую полосу».
Степанов сказал, что плохое состояние дорог в Красноярском крае напрямую связано с недостатком финансирования, и заявил, что в соседних регионах на содержание и ремонт дорог выделяет больше средств.
«Протяженность автомобильных дорог в Красноярском крае составляет 32 тысячи километров. В Иркутской и Кемеровской областях протяженность дорожной сети меньше. При этом на содержание и ремонт дорог в Красноярском крае тратят 24 миллиарда рублей, Иркутская область — 25 миллиардов рублей, а Кемеровская область — 47 миллиардов рублей. Чтобы нормативное состояние дорог было выше, необходимо вкладывать. Однако состояние дорожной сети зависит и от качества ремонтных работ».
Еще одна проблема — высокая аварийность общественного транспорта на краевых дорогах. К аварийным ситуациям, по заключению ведомства, приводит техническое состояние транспорта. Степанов сообщил, что прокуратура будет заставлять собственников и краевые предприятия обновлять автобусный парк.
«Краевые власти принимают меры и обновление проводится, однако необходимо продолжать реализацию данных программ. Прокуратура будет добиваться увеличения финансирования на обновление автобусных парков».
По словам Виталия Степанова, высокая аварийность общественного транспорта связана и с нарушением режима труда и отдыха водителей.
«Проверка показала, что часть водителей работали без кондукторов и им приходилось отвлекаться, чтобы взять плату за проезд».
Первый зампрокурора края сообщил, что на федеральных трассах наблюдается серьезное увеличение автомобильных потоков.
«Трассы не справляются с таким количеством автомобилей. Большое количество ДТП произошло на федеральной трассе — от границы Кемеровской области до границы Иркутской».
По мнению Степанова, для снижения аварийности на федеральных трассах необходимо расширить проезжую часть до четырех полос. В городе нужно строить новые развязки и разводить автомобильные потоки.