Котюков мог ошибиться и случайно уволить мэра Канска? Поговорили с властями

Posted 27 апреля, 05:29
Published 27 апреля, 05:29
Modified 27 апреля, 05:31
Updated 27 апреля, 05:31
Об увольнении Котюков сказал в прямом эфире вечером 25 апреля. Вот его слова:
«С учетом работы принимаем и кадровые решения. Емельяновский и Березовский район уже объявлены конкурсы по выборам главы. Сегодня такое решение принято по городу Канску».
Андрей Береснев занимает должность мэра Канска с 2019 года. В феврале 2024 года депутаты горсовета переизбрали его на пост главы города.
Бывший красноярский чиновник и политтехнолог Алексей Аксютенко после появления новости об отставке Береснева написал, что ситуация «может быть до удивительного курьезной».
«Дело в том, что Береснев был назначен на второй срок мэром города Канска всего лишь 5 февраля этого года. И отправлять его в отставку спустя 2,5 месяца как минимум странно», — пишет Аксютенко.
Политтехнолог обратил внимание на то, что Котюков, когда высказывал свою позицию, говорил о районах — Емельяновском и Березовском.
«Когда он начал говорить о кадровых решениях, то назвал город Канск, а не Канский район. Интересная ситуация заключается в том, что в Канском районе действительно существует необходимость отставки главы Александра Заруцкого».
Заруцкого суд признал виновным в халатности, связанной с майскими пожарами в 2022 году. Ему назначили 10 месяцев исправительных работ. Он также не сможет в течение двух лет занимать должности в органах местной власти.
«Исправительные работы, находясь на посту главы района, он проходить не может, поэтому, скорее всего, должен был отправиться в отставку. Но в итоге прозвучало, что в отставку отправлен глава города Канска Андрей Береснев, к которому действительно огромное количество вопросов со стороны населения».
Аксютенко заявляет, что Береснев пользуется покровительством различных политиков, и считает, что они помогали ему оставаться у власти.
Как полагает политтехнолог, сейчас администрация Красноярского края находится в «странном положении».
«Поскольку по идее должна прокомментировать это решение, но никто ничего не комментирует. Это, конечно, будет очень интересно, если, несмотря на то, что заявил губернатор, Береснев останется на посту мэра».
Подобные рассуждения публиковал блогер и политолог Василий Дамов в своем телеграм-канале.
«Проспект Мира» позвонил в пресс-службу краевого правительства и попросил прокомментировать ситуацию. Там нам заявили, что Котюков «сказал, что сказал, все правильно», а версия, озвученная в телеграм-каналах, — «домыслы политологов».
За подробностями о том, кто сейчас занимает должность мэра, нас попросили обратиться в администрацию Канска.
В пресс-службе мэрии Канска «ПМ» сказали, что «не могут комментировать тему», потому что «администрация не увольняет мэра». Однако там добавили, что сейчас обязанности главы исполняет не Береснев — он ушел в отпуск с 26 апреля по 16 мая.
Сначала, с 26 апреля, исполняющим обязанности главы Канска назначили Андрея Цветкова — начальника отдела по лесной промышленности и охране окружающей среды. Однако уже с 27 апреля исполняющей обязанности главы города стала Елена Лифанская — замглавы по экономике и финансам.
Лифанская будет занимать исполнять обязанности до 8 мая. О дальнейших планах в мэрии нам рассказать не смогли.