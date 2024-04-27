Котюков мог ошибиться и случайно уволить мэра Канска? Поговорили с властями

В пресс-службе мэрии Канска «ПМ» сказали, что «не могут комментировать тему», потому что «администрация не увольняет мэра». Однако там добавили, что сейчас обязанности главы исполняет не Береснев — он ушел в отпуск с 26 апреля по 16 мая.