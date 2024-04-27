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Posted 27 апреля, 01:32

Published 27 апреля, 01:32

Modified 2 мая, 06:02

Updated 2 мая, 06:02

Красноярец набил тату, которая исчезла с его кожи через неделю

Красноярец набил тату, которая исчезла с его кожи через неделю. Деньги можно вернуть?

27 апреля 2024, 01:32
Фото: 1MI

Красноярец набил тату, которая исчезла с его кожи через неделю

Красноярец пожаловался на мастера, который набил ему татуировку — рисунок исчез с кожи через неделю.

Такая жалоба поступила в краевой Роспотребнадзор. Житель рассказал, что нашел тату-мастера через социальные сети. Он записался на сеанс в студию Mojo в центре Красноярска.

Спустя неделю, говорит красноярец, татуировка просто стерлась. Он попросил вернуть деньги, но мастер отказал — жителю предложили повторно выполнить работу. Однако снова идти к этому мастеру мужчина не хотел и обратился в Роспотребнадзор.

Однако оказалось, что в ведомстве помочь жителю не могут — мастер, оказавший услугу, работает как самозанятый. Вернуть деньги житель сможет только через суд.

В ведомстве посоветовали тщательно выбирать мастеров тату и из других сфер услуг.

Обновлено: в тату-студии Mojo рассказали «Проспекту Мира» подробности этого случая. Красноярцу уже вернули деньги за тату.

Фото: prmira.ru

В тату-студии сказали, что предупреждали клиента о необходимости коррекции татуировки в дальнейшем — так как место для нанесения специфичное: пальцы. В компании добавили, что клиент признал, что «неправильно понял мастера».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Роспотребнадзор#Услуги#Татуировки
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