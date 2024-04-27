Красноярец набил тату, которая исчезла с его кожи через неделю. Деньги можно вернуть?

Спустя неделю, говорит красноярец, татуировка просто стерлась. Он попросил вернуть деньги, но мастер отказал — жителю предложили повторно выполнить работу. Однако снова идти к этому мастеру мужчина не хотел и обратился в Роспотребнадзор.