Красноярец набил тату, которая исчезла с его кожи через неделю. Деньги можно вернуть?

Posted 27 апреля, 01:32
Published 27 апреля, 01:32
Modified 2 мая, 06:02
Updated 2 мая, 06:02
Такая жалоба поступила в краевой Роспотребнадзор. Житель рассказал, что нашел тату-мастера через социальные сети. Он записался на сеанс в студию Mojo в центре Красноярска.
Спустя неделю, говорит красноярец, татуировка просто стерлась. Он попросил вернуть деньги, но мастер отказал — жителю предложили повторно выполнить работу. Однако снова идти к этому мастеру мужчина не хотел и обратился в Роспотребнадзор.
Однако оказалось, что в ведомстве помочь жителю не могут — мастер, оказавший услугу, работает как самозанятый. Вернуть деньги житель сможет только через суд.
В ведомстве посоветовали тщательно выбирать мастеров тату и из других сфер услуг.
Обновлено: в тату-студии Mojo рассказали «Проспекту Мира» подробности этого случая. Красноярцу уже вернули деньги за тату.
В тату-студии сказали, что предупреждали клиента о необходимости коррекции татуировки в дальнейшем — так как место для нанесения специфичное: пальцы. В компании добавили, что клиент признал, что «неправильно понял мастера».